Не корисний і не потрібен: власники смартфонів iPhone і Samsung не користуються ШІ

Опитування показало, що 58,4% власників iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і iPhone 16 не використовують Apple Intelligence взагалі. Власники смартфонів Samsung також не вважають ШІ потрібним — 53,1%.

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Сайт з обміну старої техніки SellCell провів опитування серед понад 2000 користувачів телефонів Apple і Samsung. Воно показало, що більшість власників телефонів Apple і Samsung взагалі не використовували нові функції ШІ. Серед тих, що були, кілька функцій виявилися найбільш популярними. Про це пише Entrepreneur.

Опитування було проведене з 28 листопада до 6 грудня у США серед понад 1000 користувачів Apple iPhone і 1000 користувачів телефонів Samsung Galaxy. Його проводили до випуску оновлення iOS 18.2 від Apple 11 грудня, в якому було додано більше функцій ШІ, включно зі зверненням Siri за відповідями до ChatGPT.

Опитування показало, що більшість власників iPhone (58,4%), які використовують модель iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max або iPhone 16, не використовували Apple Intelligence. Аналогічний відсоток власників смартфонів Samsung, близько 53,1%, взагалі не використовували функції ШІ своїх телефонів.

Чому власники телефонів Apple і Samsung вважають за краще не використовувати ШІ? Користувачі Apple iPhone заявили, що основною причиною було те, що вони не оновили своє програмне забезпечення до останньої версії (57,6%). Головною причиною, на думку користувачів Samsung Galaxy, було те, що вони не знайшли функції ШІ корисними (44,2%). Неточність турбувала 18,2% користувачів Apple і 35,5% користувачів Samsung.

Із 41,6% респондентів, які використовували Apple Intelligence, найчастіше використовуваними функціями ШІ були інструменти для письма, які перевіряють, резюмують і переписують текст у таких додатках, як "Нотатки" і "Пошта".

Іншими популярними інструментами ШІ стали зведення сповіщень, які об'єднують інформацію з кількох сповіщень в єдине подання, і пріоритетні повідомлення, які підсумовують повідомлення і виділяють термінові електронні листи.

Що стосується Samsung, то найпопулярнішою ШІ-функцією, яку використовують понад 80% користувачів Samsung AI, стала функція Circle to Search, яка дає змогу користувачам малювати коло навколо будь-якого зображення на екрані, щоб шукати в Google відповідну інформацію про це зображення.

Такі функції Galaxy AI, як Live Translate, що перекладає розмови в режимі реального часу, і Transcribe Assist, що створює розшифровку і зведення записів у застосунку Voice Recorder, використовували менше 4% користувачів Samsung AI.

Незалежно від функцій ШІ, користувачі Samsung і Apple здебільшого були лояльні до обраних ними марок телефонів. Більшість користувачів Apple (78,9%) і більшість користувачів Samsung (67,2%) заявили, що не змінюватимуть бренди заради кращих інструментів ШІ.

Понад чотири з п'яти респондентів загалом також заявили, що не стали б платити за використання ШІ.

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