Какая модель стала лучшим смартфоном Samsung 2024 года: рейтинг

Среди лучших моделей — Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy S24 Plus и Samsung Galaxy Z Fold 6.

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В рейтинге лучших моделей Samsung в 2024 году — шесть смартфонов. Об этом пишет CNET.

Samsung Galaxy S24 Ultra

С более резким 5-кратным оптическим зумом, более быстрым новым процессором и знакомым гигантским дисплеем и 100-кратным цифровым зумом телефон Samsung Ultra остается лучшим выбором для мобильных фотографов, которым нужно много места на экране.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Хорошо это или плохо, но складной Galaxy Z Flip 6 от Samsung напичкан искусственным интеллектом. Он может взять грубый набросок и превратить его в произведение искусства или помочь вести беседу на французском или корейском языке.

Новая функция автофокуса/автоматического зума позволяет удерживать телефон в полуоткрытом положении, Z Flip 6 автоматически увеличивает или уменьшает масштаб (переключаясь между основной и сверхширокоугольной камерами), чтобы получить фотографию, которая лучше всего подходит для момента.

Samsung Galaxy S24

S24 — это замечательный, хорошо собранный телефон, который великолепен прямо из коробки, как и почти идентичные S22 и S23 до него. Это сходство с S22 и S23 можно рассматривать как силу, потому что дизайн отражает три года усовершенствований, или как слабость, потому что такие функции, как аппаратное обеспечение камеры, по сути идентичны тому, что вышло в 2022 году. Но все это затмевается большим временем автономной работы.

Samsung Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G от Samsung за $200 — это простой выбор для тех, кто хочет купить телефон, который прослужит долгие годы. Samsung предоставляет ему четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет поддержки безопасности, что в этом ценовом диапазоне не имеет себе равных.

Кроме того, телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, которая в моем тестировании смогла зарядить половину его большой батареи емкостью 5000 мАч с нуля за 30 минут. Мне также нравится привлекающий внимание светло-голубой вариант.

Samsung Galaxy S24 Plus

После тестирования 6,7-дюймового Samsung Galaxy S24 Plus с играми, отправкой текстовых сообщений и звонками на нескольких языках, фотографированием, записью видео и испытанием всего, что может предложить Galaxy AI.

Samsung Galaxy Z Fold 6

С Galaxy Z Fold 6 Samsung приближается к своей цели — создать устройство, которое одновременно является и телефоном, и планшетом, не идя на слишком большие компромиссы ни в одном из направлений. Galaxy Z Fold 6 имеет улучшенный дизайн с более гладким внешним видом, который легче держать в руке, менее заметную складку, новый процессор и улучшенную сверхширокоугольную камеру.

Но на самом деле именно большой, яркий и четкий внутренний экран Galaxy Z Fold 6 делает его лучшим выбором для тех, кто хочет складной телефон для развлечений. Однако будьте готовы потратить кругленькую сумму: Galaxy Z Fold 6 стоит от ошеломляющих 1900 долларов, что на 100 долларов дороже прошлогоднего Z Fold 5 на момент запуска.

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