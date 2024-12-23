Лучшие смартфоны зимы: какой телефон купить накануне 2025 года (видео, фото)

В рейтинг вошли iPhone 16, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8A, iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy Z Flip 6, Pixel 9 Pro Fold, Nothing Phone 2.

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В подборке — модели от таких известных производителей мобильной техники, как Google, Samsung, Apple, Nothing. Об этом пишет The Verge

iPhone 16

iPhone 16

Экран: 6,1 дюйма, 2556 x 1179 OLED, частота обновления 60 Гц

Процессор: A18

Камеры: 48-мегапиксельная f/1.6 основная со сдвигом матрицы IS; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная; 12-мегапиксельная селфи / Аккумулятор: не рекламируется

Зарядка: 27 Вт проводная, 25 Вт беспроводная MagSafe, 15 Вт Qi2, 7,5 Вт Qi

Рейтинг устойчивости к погодным условиям: IP68

С точки зрения оборудования iPhone 16 (или 16 Plus) — это простой выбор для обновления. Но на этот раз есть что-то совершенно новое — ну, две вещи: кнопка действия и кнопка управления камерой.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Экран: 6,3 дюйма, 1080p 120 Гц OLED

Процессор: Tensor G4

Камеры: 50-мегапиксельная f/1.7 основная с OIS; 48-мегапиксельная сверхширокоугольная; 10,5-мегапиксельная селфи

Аккумулятор: 4700 мАч

Зарядка: 27 Вт проводная, 15 Вт беспроводная (с Pixel Stand 2)

Устойчивость к погодным условиям: IP68

Экосистема Android уже давно ищет телефон вроде Pixel 9. Он простой и невычурный, делает качественные фотографии и оснащен отполированным оборудованием, которое можно ожидать от телефона высокого класса. У него нет специального телеобъектива, который есть у Galaxy S24 по схожей цене, но программное обеспечение менее причудливое, чем у Samsung, что обеспечивает лучший общий опыт.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Экран: 6,8 дюйма, 1440p, 120 Гц OLED

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: 200-мегапиксельная основная с оптической стабилизацией изображения; 50-мегапиксельная 5-кратная телефото с оптической стабилизацией изображения; 10-мегапиксельная 3-кратная телефото с оптической стабилизацией изображения; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная; 12-мегапиксельная селфи

Аккумулятор: 5000 мАч

Зарядка: 45 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Устойчивость к погодным условиям: IP68

Максималистский телефон Samsung серии S Ultra существует в своей собственной стратосфере. Где еще найти телефон с четырьмя задними камерами и встроенным стилусом? S24 Ultra остается телефоном "все, кроме кухонной раковины", и хотя он так же напичкан функциями, как и прошлогодняя модель, он ощущается чуть менее особенным, чем S23 Ultra.

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A Фото: Скриншот

Экран: 6,1 дюйма, 1080p OLED, 120 Гц

Процессор: Tensor G3

Камеры: 64-мегапиксельная f/1.89 с оптической стабилизацией изображения; 13-мегапиксельная сверхширокоугольная; 13-мегапиксельная селфи

Аккумулятор: 4492 мАч

Зарядка: 18 Вт проводная, 7,5 Вт беспроводная

Рейтинг устойчивости к погодным условиям: IP67

Трудно превзойти Pixel 8A по чистой окупаемости инвестиций. За 500 долларов вы получаете очень хороший бюджетный телефон с семилетней ОС и обновлениями безопасности; большинство телефонов по этой цене получат лишь несколько обновлений ОС, если получат. 8A также оснащен хорошей камерой, которая охватывает основы. Он не такой шикарный, как Pixel 9 или 9 Pro, но это не помешает вам сделать тот самый уникальный снимок.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Экран: 6,3 дюйма, 2622 x 1206 OLED, частота обновления 120 Гц Процессор: A18 Pro

Камеры: 48-мегапиксельная f/1.8 со сдвигом матрицы IS; 12-мегапиксельная 5-кратная телефото с OIS; 48-мегапиксельная сверхширокоугольная; 12-мегапиксельная селфи

Зарядка: 27 Вт проводная, 25 Вт MagSafe беспроводная, 15 Вт Qi2, 7,5 Вт Qi

Рейтинг устойчивости к погодным условиям: IP68

Как и все четыре модели iPhone 16, 16 Pro получил новый Camera Control, но также получил еще одно важное обновление: 5-кратный телеобъектив. В серии 15 этот более длинный телеобъектив был зарезервирован для более крупной модели Pro Max. На этот раз он есть и на меньшей Pro, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет обновиться, не увеличивая размер своего телефона.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Экран: 6,7-дюймовый, 1080p, 120 Гц OLED внутренний экран; 3,4-дюймовый, 720p, OLED внешний экран

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: 50-мегапиксельная f/1.8 основная с OIS; 12-мегапиксельная сверхширокоугольная; 10-мегапиксельная селфи (внутренний экран)

Аккумулятор: 4000 мАч

Зарядка: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Устойчивость к погодным условиям: IP48

Samsung Galaxy Z Flip 6 — не самый веселый раскладной телефон, который можно купить прямо сейчас; это был бы Motorola Razr Plus 2024 года . Но веселье не заходит слишком далеко, и Z Flip 6 — более надежное устройство из этих двух.

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

Экран: 8,0-дюймовый, 2076p, 120 Гц OLED внутренний экран; 6,3-дюймовый, 1080p, 120 Гц OLED внешний экран

Процессор: Tensor G4

Камеры: 48-мегапиксельная f/1.7 основная с OIS; 10,8-мегапиксельная 5-кратная телефото с OIS; 10,5-мегапиксельная сверхширокоугольная; 10-мегапиксельная селфи (внешний экран); 10-мегапиксельная внутренняя селфи-камера

Аккумулятор: 4650 мАч

Зарядка: 21 Вт проводная, 7,5 Вт беспроводная

Устойчивость к погодным условиям: IPX8

Трудно передать, насколько приятен в использовании Pixel 9 Pro Fold. Это первый складной телефон-книжка, который полностью оправдывает обещание складного устройства: это планшет, когда он вам нужен, и обычный телефон, когда он вам не нужен.

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2a

Экран: 6,7 дюйма, 1080p, 120 Гц OLED

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Камеры: 50-мегапиксельная основная F/1.9 с оптической стабилизацией изображения; 50-мегапиксельная сверхширокоугольная; 32-мегапиксельная селфи

Аккумулятор: 4700 мАч

Зарядка: 45 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Устойчивость к погодным условиям: IP54

Nothing Phone 2 не для всех, но для правильного человека это очень хорошая альтернатива Galaxy и Pixels мира. Это стильное устройство, от пользовательского интерфейса в стиле точечной матрицы до мигающих световых полос на задней панели. Помогут ли его уникальные аппаратные и программные функции вернуть вам концентрацию внимания, как утверждает Nothing? Эх, наверное, нет. В основном это просто круто выглядящий гаджет и продуманно спроектированное устройство.

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