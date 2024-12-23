Найкращі смартфони зими: який телефон купити напередодні 2025 року (відео, фото)

До рейтингу увійшли iPhone 16, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8A, iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy Z Flip 6, Pixel 9 Pro Fold, Nothing Phone 2.

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У добірці — моделі від таких відомих виробників мобільної техніки, як Google, Samsung, Apple, Nothing. Про це пише The Verge

iPhone 16

iPhone 16

Екран: 6,1 дюйма, 2556 x 1179 OLED, частота оновлення 60 Гц

Процесор: A18

Камери: 48-мегапіксельна f/1.6 основна зі зсувом матриці IS; 12-мегапіксельна надширококутна; 12-мегапіксельна селфі / Акумулятор: не рекламується

Зарядка: 27 Вт дротова, 25 Вт бездротова MagSafe, 15 Вт Qi2, 7,5 Вт Qi

Рейтинг стійкості до погодних умов: IP68

З точки зору обладнання iPhone 16 (або 16 Plus) — це простий вибір для оновлення. Але цього разу є щось абсолютно нове — ну, дві речі: кнопка дії та кнопка управління камерою.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Екран: 6,3 дюйма, 1080p 120 Гц OLED

Процесор: Tensor G4

Камери: 50-мегапіксельна f/1.7 основна з OIS; 48-мегапіксельна надширококутна; 10,5-мегапіксельна для селфі

Акумулятор: 4700 мАг

Зарядка: 27 Вт дротова, 15 Вт бездротова (з Pixel Stand 2)

Стійкість до погодних умов: IP68

Екосистема Android уже давно шукає телефон на кшталт Pixel 9. Він простий і невичурний, робить якісні фотографії та оснащений відполірованим обладнанням, яке можна очікувати від телефону високого класу. У нього немає спеціального телеоб'єктива, який є у Galaxy S24 за схожою ціною, але програмне забезпечення менш химерне, ніж у Samsung, що забезпечує кращий загальний досвід.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Екран: 6,8 дюйма, 1440p, 120 Гц OLED

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камери: 200-мегапіксельна основна з оптичною стабілізацією зображення; 50-мегапіксельна 5-кратна телефото з оптичною стабілізацією зображення; 10-мегапіксельна 3-кратна телефото з оптичною стабілізацією зображення; 12-мегапіксельна надширококутна; 12-мегапіксельна селфі

Акумулятор: 5000 мАг

Зарядка: 45 Вт дротова, 15 Вт бездротова

Стійкість до погодних умов: IP68

Максималістський телефон Samsung серії S Ultra існує у своїй власній стратосфері. Де ще знайти телефон із чотирма задніми камерами та вбудованим стилусом? S24 Ultra залишається телефоном "все, крім кухонної раковини", і хоча він так само напханий функціями, як і торішня модель, він відчувається трохи менш особливим, ніж S23 Ultra.

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A Фото: Скриншот

Екран: 6,1 дюйма, 1080p OLED, 120 Гц

Процесор: Tensor G3

Камери: 64-мегапіксельна f/1.89 з оптичною стабілізацією зображення; 13-мегапіксельна надширококутна; 13-мегапіксельна селфі

Акумулятор: 4492 мАг

Зарядка: 18 Вт дротова, 7,5 Вт бездротова

Рейтинг стійкості до погодних умов: IP67

Важко перевершити Pixel 8A за чистою окупністю інвестицій. За 500 доларів ви отримуєте дуже хороший бюджетний телефон із семирічною ОС та оновленнями безпеки; більшість телефонів за цією ціною отримають лише кілька оновлень ОС, якщо отримають. 8A також оснащений хорошою камерою, яка охоплює основи. Він не такий шикарний, як Pixel 9 або 9 Pro, але це не завадить вам зробити той самий унікальний знімок.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Екран: 6,3 дюйма, 2622 x 1206 OLED, частота оновлення 120 Гц Процесор: A18 Pro

Камери: 48-мегапіксельна f/1.8 зі зсувом матриці IS; 12-мегапіксельна 5-кратна телефото з OIS; 48-мегапіксельна надширококутна; 12-мегапіксельна селфі

Зарядка: 27 Вт дротова, 25 Вт MagSafe бездротова, 15 Вт Qi2, 7,5 Вт Qi

Рейтинг стійкості до погодних умов: IP68

Як і всі чотири моделі iPhone 16, 16 Pro отримав новий Camera Control, але також отримав ще одне важливе оновлення: 5-кратний телеоб'єктив. У серії 15 цей довший телеоб'єктив був зарезервований для більшої моделі Pro Max. Цього разу він є і на меншій Pro, що робить його чудовим варіантом для тих, хто хоче оновитися, не збільшуючи розмір свого телефону.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Екран: 6,7-дюймовий, 1080p, 120 Гц OLED внутрішній екран; 3,4-дюймовий, 720p, OLED зовнішній екран

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камери: 50-мегапіксельна f/1.8 основна з OIS; 12-мегапіксельна надширококутна; 10-мегапіксельна селфі (внутрішній екран)

Акумулятор: 4000 мАг

Зарядка: 25 Вт дротова, 15 Вт бездротова

Стійкість до погодних умов: IP48

Samsung Galaxy Z Flip 6 — не найвеселіший розкладний телефон, який можна купити просто зараз; це був би Motorola Razr Plus 2024 року. Але веселощі не заходять надто далеко, і Z Flip 6 — надійніший пристрій із цих двох.

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

Екран: 8,0-дюймовий, 2076p, 120 Гц OLED внутрішній екран; 6,3-дюймовий, 1080p, 120 Гц OLED зовнішній екран

Процесор: Tensor G4

Камери: 48-мегапіксельна f/1.7 основна з OIS; 10,8-мегапіксельна 5-кратна телефото з OIS; 10,5-мегапіксельна надширококутна; 10-мегапіксельна селфі (зовнішній екран); 10-мегапіксельна внутрішня селфі-камера

Акумулятор: 4650 мАг

Зарядка: 21 Вт дротова, 7,5 Вт бездротова

Стійкість до погодних умов: IPX8

Важко передати, наскільки приємний у використанні Pixel 9 Pro Fold. Це перший складаний телефон-книжка, який повністю виправдовує обіцянку складного пристрою: це планшет, коли він вам потрібен, і звичайний телефон, коли він вам не потрібен.

Nothing Phone 2

Нічого Телефон 2а

Екран: 6,7 дюйма, 1080p, 120 Гц OLED

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Камери: 50-мегапіксельна основна F/1.9 з оптичною стабілізацією зображення; 50-мегапіксельна надширококутна; 32-мегапіксельна для селфі

Акумулятор: 4700 мАг

Зарядка: 45 Вт дротова, 15 Вт бездротова

Стійкість до погодних умов: IP54

Nothing Phone 2 не для всіх, але для правильної людини це дуже хороша альтернатива Galaxy і Pixels світу. Це стильний пристрій, від користувацького інтерфейсу в стилі точкової матриці до миготливих світлових смуг на задній панелі. Чи допоможуть його унікальні апаратні та програмні функції повернути вам концентрацію уваги, як стверджує Nothing? Ех, напевно, ні. Здебільшого це просто крутий на вигляд гаджет і продумано спроєктований пристрій.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.