В Китае построили дорогу, которая "генерирует" три вида энергии: как работает проект

Новый проект сокращает выбросы углерода, объединяя солнечные панели, ветряные турбины, геотермальные насосы и системы хранения электроэнергии.

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В Китае открыли для движения флагманское шоссе Цзинань-Хэфэй с нулевым выбросом углерода, разработанное компанией Shandong Hi-Speed Group (SDHS). Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что шоссе Цзинань-Хэфэй протяженностью 152,7 километра имеет восемь полос с ограничением скорости 120 км/ч, три зоны обслуживания, две парковочные зоны и 10 пунктов взимания платы. Центральную роль в проекте сыграли энергетические технологии, в том числе солнечные, ветровые и геотермальные установки.

Солнечные панели установлены в зданиях зоны обслуживания, пунктах взимания платы, въездных пандусах и набережных. Также упоминаются фотоэлектрические навесы для транспорта, от которых можно заряжать электромобили.

Шоссе также объединяет небольшие ветряные турбины, геотермальные тепловые насосы и распределенные системы хранения энергии в зонах обслуживания общей емкостью хранения 9 МВт/18 МВт·ч. Кроме того, проект предусматривает улучшенную систему очистки сточных вод, стандарты строительства с практически нулевым потреблением энергии и новые зеленые насаждения для поглощения углерода из воздуха.

По данным портала, SDHS управляет тысячами объектов автодорог с помощью передовой технологии отслеживания, используя алгоритмы распознавания номеров свай и точного определения местоположения.

Согласно подсчетам китайских властей, шоссе Цзинань-Хэфэй будет ежегодно выбрасывать 13 600 тонн углерода, но упомянутые технологии компенсируют эти выбросы на 22 500 тонн в год.

Напомним, американский стартап Quino Energy, разработавший нетипичные проточные аккумуляторы, приступил к первому в своем роде проекту по превращению бывших нефтяных резервуаров в хранилища возобновляемой энергии.

Также сообщалось, что ученые из Ливерпульского университета под руководством доктора Джо Кинга построила прототип фотоэлектрической ветряной турбины под названием Heat Waver, которая преобразовывает энергию солнца и ветра.