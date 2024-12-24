У Китаї побудували дорогу, яка "генерує" три види енергії: як працює проєкт

Новий проєкт скорочує викиди вуглецю, об'єднуючи сонячні панелі, вітряні турбіни, геотермальні насоси і системи зберігання електроенергії.

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У Китаї відкрили для руху флагманське шосе Цзінань-Хефей з нульовим викидом вуглецю, розроблене компанією Shandong Hi-Speed Group (SDHS). Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що шосе Цзінань-Хефей протяжністю 152,7 кілометра має вісім смуг з обмеженням швидкості 120 км/год, три зони обслуговування, дві паркувальні зони і 10 пунктів стягнення плати. Центральну роль у проєкті зіграли енергетичні технології, зокрема сонячні, вітрові та геотермальні установки.

Сонячні панелі встановлено в будівлях зони обслуговування, пунктах справляння плати, в'їзних пандусах і набережних. Також згадуються фотоелектричні навіси для транспорту, від яких можна заряджати електромобілі.

Шосе також об'єднує невеликі вітряні турбіни, геотермальні теплові насоси та розподілені системи зберігання енергії в зонах обслуговування загальною ємністю зберігання 9 МВт/18 МВт-год. Крім того, проєкт передбачає поліпшену систему очищення стічних вод, стандарти будівництва з практично нульовим споживанням енергії та нові зелені насадження для поглинання вуглецю з повітря.

За даними порталу, SDHS управляє тисячами об'єктів автодоріг за допомогою передової технології відстеження, використовуючи алгоритми розпізнавання номерів паль і точного визначення місця розташування.

Згідно з підрахунками китайської влади, шосе Цзінань-Хефей щорічно викидатиме 13 600 тонн вуглецю, але згадані технології компенсують ці викиди на 22 500 тонн на рік.

Нагадаємо, американський стартап Quino Energy, який розробив нетипові проточні акумулятори, розпочав перший у своєму роді проєкт із перетворення колишніх нафтових резервуарів на сховища поновлюваної енергії.

Також повідомлялося, що вчені з Ліверпульського університету під керівництвом доктора Джо Кінга побудувала прототип фотоелектричної вітряної турбіни під назвою Heat Waver, яка перетворює енергію сонця і вітру.