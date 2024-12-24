Как заработать сотни долларов благодаря старым смартфонам: эксперты раскрыли детали

На цену влияют состояние экрана, корпуса, качество работы батареи, а также объем памяти, наличие оригинальной упаковки и фирменных аксессуаров.

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По данным мобильной сети GiffGaff, у пользователей хранятся более 55 млн старых телефонов, и почти половина из них сломаны. Но эксперты говорят, что существует возможность заработать сотни долларов, продав эти гаджеты, даже если они повреждены и больше не работают, пишет Money Mail.

Как и когда стоит продавать старый смартфон

Кара Гэммелл, эксперт по личным финансам из компании MoneySuperMarket, говорит: "Сколько вы получите за старый телефон, зависит от самого телефона, а предложения будут зависеть от марки, модели, года выпуска и состояния устройства".

Даже если смартфон не работает, его все равно могут купить, чтобы разобрать на запчасти, остальное будет переработано и повторно использовано в другой электронике. Если телефон в хорошем состоянии, но слегка устарел (допустим он был выпущен в 2022 году, а вы непременно хотите флагман 2025 года), то его можно перепродать, например, на OLX Ukraine по сниженной цене. На цену влияют состояние экрана, корпуса, качество работы батареи и пр. Уцененные гаджеты также можно найти в интернет-магазине Tehnoskarb.ua.

Симрат Шарма, эксперт по мобильным телефонам Uswitch.com, рекомендует просмотреть сайты аукционов подержанных товаров, такие как eBay и Amazon Marketplace. Это актуально для украинцев, которые живут за границей. Если вы сами решите выставить смартфон на продажу, то нужно сделать его детальные фото, чтобы будущие покупатели видели, в каком он состоянии.

"Если у вас есть оригинальная коробка, зарядное устройство, инструкции и все, что было в комплекте, это тоже огромный плюс", — акцентирует Шарма.

Смартфон iPhone 12 Фото: androidauthority.com

Журналисты издания Money Mail выяснили, что, к примеру, смартфон iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ памяти продавался по цене от 999,99 до 1200 фунтов стерлингов на eBay (1253–1503 доллара США, — ред.), 570 фунтов стерлингов (714 долларов) на Facebook Marketplace и 850 фунтов стерлингов (1065 долларов) в приложении Nextdoor.

Некоторые телефоны могут продаваться дороже непосредственно перед выпуском новой модели, а могут стоить на сотни фунтов, долларов, евро меньше, если держать их у себя слишком долго. Например, если есть iPhone, возможно, стоит подождать до августа, чтобы продать его.

Антония Христова из компании Compare and Recycle говорит: "Согласно нашим данным относительно обмена и перепродажи для каждой модели iPhone, показывают, что в среднем старые iPhone продаются примерно на 20% дороже в преддверии сентября. Это означает, что если вы обновили свой iPhone на несколько месяцев раньше, например, весной, возможно, стоит продать свое старое устройство в августе или в начале сентября".

Пиковое время для продажи iPhone — это как минимум две–три недели до того, как Apple анонсирует следующий флагман, что обычно происходит в начале–середине сентября.

Стоит сделать бэк-ап данных перед продажей

Прежде чем отправлять старый телефон, обязательно стоит сделать резервную копию всех важных данных, таких как контактные данные и фотографии. Также следует стереть любую информацию, такую ​​как пароли или изображения, которыми не нужно делиться с незнакомцами. Лучше всего перенести все данные с телефона на компьютер, а затем отформатировать устройство или вернуть его к заводским настройкам.

Складной смартфон Galaxy Z Fold 6 Фото: Samsung

Какие модели смартфонов считаются самыми ценными

Как правило, смартфоны обесцениваются со временем. Но некоторые редкие устройства, такие как оригинальный iPhone, или первый складной телефон Galaxy Fold, могут со временем стоить дороже. Это связано с тем, что они могут стать предметами коллекционирования.

Как правило, смартфоны всех марок резко теряют свою стоимость в течение первого года на рынке. По данным Compare and Recycle, iPhone 14 Pro Max обесценился на 47% в течение 12 месяцев с момента запуска. Galaxy S24 подешевел на 61%, а Pixel 8 потерял 67% своей стоимости за первый год.

Известно, что некоторые модели iPhone обесцениваются более чем на 60% за первый год. iPhone 15 Plus 512 ГБ, выпущенный в сентябре прошлого года, уже потерял 62%, согласно данным Compare and Recycle. Однако iPhone, как правило, сохраняют свою ценность лучше, чем другие модели, с течением времени. Например, пятилетний iPhone 11 все еще может стоить до 170 фунтов стерлингов (213 долларов США) в хорошем состоянии.

Galaxy S10, который также был выпущен пять лет назад в 2019 году, стоит всего до 83 фунтов стерлингов (104 доллара), а Pixel 4, выпущенный в том же году, перепродается за 52 фунта стерлингов (65 долларов).

Ранее мы писали о том, что старые мобильные телефоны помогут разбогатеть, эксперт назвал дорогие модели. Бен Вуд назвал 10 самых ценных старых телефонов, среди которых Motorola 8000X, Nokia N950, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design, которые стоят от 125 до 12 532 долларов.