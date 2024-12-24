Як заробити сотні доларів завдяки старим смартфонам: експерти розкрили деталі

На ціну впливають стан екрана, корпусу, якість роботи батареї, а також об'єм пам'яті, наявність оригінального пакування та фірмових аксесуарів.

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За даними мобільної мережі GiffGaff, у користувачів зберігаються понад 55 млн старих телефонів, і майже половина з них зламані. Але експерти кажуть, що існує можливість заробити сотні доларів, продавши ці гаджети, навіть якщо вони пошкоджені та більше не працюють, пише Money Mail.

Як і коли варто продавати старий смартфон

Кара Геммелл, експертка з особистих фінансів із компанії MoneySuperMarket, каже: "Скільки ви отримаєте за старий телефон, залежить від самого телефону, а пропозиції залежатимуть від марки, моделі, року випуску та стану пристрою".

Навіть якщо смартфон не працює, його все одно можуть купити, щоб розібрати на запчастини, решту буде перероблено і повторно використано в іншій електроніці. Якщо телефон у хорошому стані, але злегка застарів (припустимо, він був випущений у 2022 році, а ви неодмінно хочете флагман 2025 року), то його можна перепродати, наприклад, на OLX Ukraine за зниженою ціною. На ціну впливають стан екрана, корпусу, якість роботи батареї тощо. Уцінені гаджети також можна знайти в інтернет-магазині Tehnoskarb.ua.

Сімрат Шарма, експерт з мобільних телефонів Uswitch.com, рекомендує переглянути сайти аукціонів уживаних товарів, як-от eBay та Amazon Marketplace. Це актуально для українців, які живуть за кордоном. Якщо ви самі вирішите виставити смартфон на продаж, то потрібно зробити його детальні фото, щоб майбутні покупці бачили, в якому він стані.

"Якщо у вас є оригінальна коробка, зарядний пристрій, інструкції та все, що було в комплекті, це теж величезний плюс", — акцентує Шарма.

Смартфон iPhone 12 Фото: androidauthority.com

Журналісти видання Money Mail з'ясували, що, приміром, смартфон iPhone 14 Pro Max з 256 ГБ пам'яті продавався за ціною від 999,99 до 1200 фунтів стерлінгів на eBay (1253–1503 долари США, — ред.), 570 фунтів стерлінгів (714 доларів) на Facebook Marketplace і 850 фунтів стерлінгів (1065 доларів) у додатку Nextdoor.

Деякі телефони можуть продаватися дорожче безпосередньо перед випуском нової моделі, а можуть коштувати на сотні фунтів, доларів, євро менше, якщо тримати їх у себе занадто довго. Наприклад, якщо є iPhone, можливо, варто почекати до серпня, щоб продати його.

Антонія Христова з компанії Compare and Recycle каже: "Згідно з нашими даними щодо обміну та перепродажу для кожної моделі iPhone, показують, що в середньому старі iPhone продаються приблизно на 20% дорожче напередодні вересня. Це означає, що якщо ви оновили свій iPhone на кілька місяців раніше, наприклад, навесні, можливо, варто продати свій старий пристрій у серпні або на початку вересня".

Піковий час для продажу iPhone — це щонайменше два–три тижні до того, як Apple анонсує наступний флагман, що зазвичай відбувається на початку–середині вересня.

Варто зробити бек-ап даних перед продажем

Перш ніж відправляти старий телефон, обов'язково варто зробити резервну копію всіх важливих даних, як-от контактні дані та фото. Також слід стерти будь-яку інформацію, як-от паролі або зображення, якими не потрібно ділитися з незнайомцями. Найкраще перенести всі дані з телефона на комп'ютер, а потім відформатувати пристрій або повернути його до заводських налаштувань.

Складаний смартфон Galaxy Z Fold 6 Фото: Samsung

Які моделі смартфонів вважаються найціннішими

Як правило, смартфони знецінюються з часом. Але деякі рідкісні пристрої, як-от оригінальний iPhone, або перший складаний телефон Galaxy Fold, можуть з часом коштувати дорожче. Це пов'язано з тим, що вони можуть стати предметами колекціонування.

Як правило, смартфони всіх марок різко втрачають свою вартість протягом першого року на ринку. За даними Compare and Recycle, iPhone 14 Pro Max знецінився на 47% протягом 12 місяців з моменту запуску. Galaxy S24 подешевшав на 61%, а Pixel 8 втратив 67% своєї вартості за перший рік.

Відомо, що деякі моделі iPhone знецінюються більш ніж на 60% за перший рік. iPhone 15 Plus 512 ГБ, випущений у вересні минулого року, вже втратив 62%, згідно з даними Compare and Recycle. Однак iPhone, як правило, зберігають свою цінність краще, ніж інші моделі, з плином часу. Наприклад, п'ятирічний iPhone 11 все ще може коштувати до 170 фунтів стерлінгів (213 доларів США) у хорошому стані.

Galaxy S10, який також був випущений п'ять років тому в 2019 році, коштує всього до 83 фунтів стерлінгів (104 долари), а Pixel 4, випущений того ж року, перепродається за 52 фунти стерлінгів (65 доларів).

Раніше ми писали про те, що старі мобільні телефони допоможуть розбагатіти, експерт назвав дорогі моделі. Бен Вуд назвав 10 найцінніших старих телефонів, серед яких Motorola 8000X, Nokia N950, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design, які коштують від 125 до 12 532 доларів.