Эти смартфоны покорят всех: названы модели, которые выйдут в 2025 году (фото, видео)

Как и многое другое, выпуск смартфонов цикличен. Samsung обычно начинает год с Galaxy S, в то время как Apple дебютирует со своим новым iPhone в сентябре.

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Среди моделей — Apple iPhone 17, iPhone SE, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, Xiaomi 14 Ultra, Google Pixel 9А, Линейка Google Pixel 10, OnePlus 13, Motorola Razr 2025. Подборку создал ресурс CNET.

Линейка Apple iPhone 17

iPhone 16

Между тем, отчет ETNews предполагает, что все четыре новых iPhone будут иметь дисплей, способный повышать частоту обновления для более плавной прокрутки, функция, которая в настоящее время ограничена моделями Pro. Аналитик Джефф Пу также ожидает, что новые телефоны будут иметь более высокое разрешение 24-мегапиксельной селфи-камеры, согласно MacRumors.

iPhone SE

Бюджетный телефон Apple может вернуться в 2025 году. Ожидается, что iPhone SE 4-го поколения получит большие изменения, в том числе дизайн в стиле iPhone 14 с экраном от края до края, поддержку Apple Intelligence, кнопку Action и 48-мегапиксельную камеру, согласно MacRumors.

Если это правда, все эти обновления могут в значительной степени сделать бюджетный телефон Apple более современным и настоящим конкурентом Android-устройствам в том же ценовом диапазоне. Кроме того, это, предположительно, сделает Apple Intelligence более доступным, поскольку новые функции искусственного интеллекта Apple в настоящее время доступны только в линейке iPhone 16 и iPhone 15 Pro.

Линейка Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

Выпуск Galaxy S от Samsung обычно задает тон подходу компании к мобильным устройствам на весь год, и мы ожидаем, что это снова останется верным в 2025 году. Samsung анонсировала линейку Galaxy S24 в январе 2024 года, поэтому есть вероятность, что в следующем году она будет придерживаться аналогичного графика.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung обычно выпускает новые складные телефоны летом, и у нас нет причин ожидать чего-то иного в 2025 году. Хотя мы пока мало что слышали о том, что Samsung может приготовить для Galaxy Z Fold 7, в нем, скорее всего, будет обновленный процессор, соответствующий процессору в линейке Galaxy S25.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Ожидается, что следующий раскладной телефон Samsung поступит в продажу летом вместе с Galaxy Z Fold 7. Как и более крупный и дорогой складной телефон Samsung, Galaxy Z Flip 7, скорее всего, будет иметь тот же процессор, что и серия Galaxy S25, а также некоторые улучшения дизайна.

Xiaomi 15 Ultra

Ожидается, что следующий раскладной телефон Samsung поступит в продажу летом вместе с Galaxy Z Fold 7. Как и более крупный и дорогой складной телефон Samsung, Galaxy Z Flip 7, скорее всего, будет иметь тот же процессор, что и серия Galaxy S25, а также некоторые улучшения дизайна.

Xiaomi 15

Google Pixel 9А

Ожидается, что более дешевый телефон Pixel от Google снова получит обновление в 2025 году. Согласно Android Headlines, следующее устройство Pixel серии A будет иметь немного больший экран (6,3 дюйма против 6,1 дюйма), большую батарею на 5000 мАч, основную камеру с 48-мегапиксельным сенсором (что делает ее разрешение немного ниже, чем 64-мегапиксельная камера Pixel 8A) и процессор Tensor G4 от Google. Основываясь на этой утечке, кажется, что Pixel 9A будет итеративным обновлением по сравнению с текущим Pixel 8A, что я бы не возражал, учитывая, что Pixel 8A предлагал солидное соотношение цены и качества.

Google Pixel 9А

Линейка Google Pixel 10

Если утечки окажутся точными, линейка Pixel 10 от Google представит целый ряд новых функций искусственного интеллекта, что неудивительно, учитывая направление, которое Google выбрала с Pixel 8 и Pixel 9.

Google Pixel 10 Pro

OnePlus 13

OnePlus 13 уже официально представлен в Китае, о чем сообщают 9to5Google и другие СМИ, что дает представление о том, чего мы можем ожидать от глобального релиза. Неудивительно, что китайская версия устройства работает на новом процессоре Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Дизайн также был обновлен по сравнению с OnePlus 12, OnePlus 13 отличается новым внешним видом с более плоскими краями и экраном 6,82 дюйма. Китайская модель также имеет защиту от воды и пыли IP69, что делает ее рейтинг прочности немного выше, чем типичная маркировка IP68, встречающаяся на большинстве обычных телефонов.

OnePlus 13

Motorola Razr 2025

Motorola Razr Plus 2024 года стал одним из самых запоминающихся устройств, протестированных CNET в этом году, получив награду Editors' Choice за свой забавный дизайн, усовершенствованную камеру и увеличенный дисплей на крышке. Хотя Motorola ничего не сказала о будущих планах относительно Razr, тот факт, что она выпустила новые модели в 2023 и 2024 годах, предполагает, что эти телефоны могут обновляться ежегодно.

Motorola Razr 2024

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