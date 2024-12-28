Ці смартфони підкорять усіх: названо моделі, які вийдуть у 2025 році (фото, відео)

Як і багато іншого, випуск смартфонів циклічний. Samsung зазвичай починає рік з Galaxy S, тоді як Apple дебютує зі своїм новим iPhone у вересні.

Related video

Серед моделей — Apple iPhone 17, iPhone SE, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, Xiaomi 14 Ultra, Google Pixel 9А, Лінійка Google Pixel 10, OnePlus 13, Motorola Razr 2025. Добірку створив ресурс CNET.

Лінійка Apple iPhone 17

iPhone 16

Тим часом, звіт ETNews припускає, що всі чотири нових iPhone матимуть дисплей, здатний підвищувати частоту оновлення для більш плавного прокручування, функція, яка в даний час обмежена моделями Pro. Аналітик Джефф Пу також очікує, що нові телефони матимуть вищу роздільну здатність 24-мегапіксельної селфі-камери, згідно з MacRumors.

iPhone SE

Бюджетний телефон Apple може повернутися у 2025 році. Очікується, що iPhone SE 4-го покоління отримає великі зміни, зокрема дизайн у стилі iPhone 14 з екраном від краю до краю, підтримку Apple Intelligence, кнопку Action і 48-мегапіксельну камеру, згідно з MacRumors.

Якщо це правда, всі ці оновлення можуть значною мірою зробити бюджетний телефон Apple більш сучасним і справжнім конкурентом Android-пристроїв у тому ж ціновому діапазоні. Крім того, це, імовірно, зробить Apple Intelligence доступнішим, оскільки нові функції штучного інтелекту Apple наразі доступні тільки в лінійці iPhone 16 і iPhone 15 Pro.

Лінійка Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

Випуск Galaxy S від Samsung зазвичай задає тон підходу компанії до мобільних пристроїв на весь рік, і ми очікуємо, що це знову залишиться вірним у 2025 році. Samsung анонсувала лінійку Galaxy S24 у січні 2024 року, тому є ймовірність, що наступного року вона дотримуватиметься аналогічного графіка.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung зазвичай випускає нові складні телефони влітку, і у нас немає причин очікувати чогось іншого в 2025 році. Хоча ми поки що мало що чули про те, що Samsung може приготувати для Galaxy Z Fold 7, у ньому, найімовірніше, буде оновлений процесор, що відповідає процесору в лінійці Galaxy S25.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Очікується, що наступний розкладний телефон Samsung надійде в продаж влітку разом з Galaxy Z Fold 7. Як і більший і дорожчий розкладний телефон Samsung, Galaxy Z Flip 7, найімовірніше, матиме той самий процесор, що й серія Galaxy S25, а також деякі поліпшення дизайну.

Xiaomi 15 Ultra

Очікується, що наступний розкладний телефон Samsung надійде в продаж влітку разом з Galaxy Z Fold 7. Як і більший і дорожчий розкладний телефон Samsung, Galaxy Z Flip 7, найімовірніше, матиме той самий процесор, що й серія Galaxy S25, а також деякі поліпшення дизайну.

Xiaomi 15

Google Pixel 9А

Очікується, що дешевший телефон Pixel від Google знову отримає оновлення у 2025 році. Згідно з Android Headlines, наступний пристрій Pixel серії A матиме трохи більший екран (6,3 дюйма проти 6,1 дюйма), більшу батарею на 5000 мАг, основну камеру з 48-мегапіксельним сенсором (що робить її роздільну здатність трохи нижчою, ніж 64-мегапіксельна камера Pixel 8A) і процесор Tensor G4 від Google. Ґрунтуючись на цьому витоку, здається, що Pixel 9A буде ітеративним оновленням порівняно з поточним Pixel 8A, проти чого я б не заперечував, з огляду на те, що Pixel 8A пропонував солідне співвідношення ціни та якості.

Google Pixel 9А

Лінійка Google Pixel 10

Якщо витоки виявляться точними, лінійка Pixel 10 від Google представить цілу низку нових функцій штучного інтелекту, що не дивно, з огляду на напрямок, який Google вибрала з Pixel 8 і Pixel 9.

Google Pixel 10 Pro

OnePlus 13

OnePlus 13 вже офіційно представлений у Китаї, про що повідомляють 9to5Google та інші ЗМІ, що дає уявлення про те, чого ми можемо очікувати від глобального релізу. Не дивно, що китайська версія пристрою працює на новому процесорі Snapdragon 8 Elite від Qualcomm і підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт.

Дизайн також було оновлено порівняно з OnePlus 12, OnePlus 13 вирізняється новим зовнішнім виглядом з більш плоскими краями та екраном 6,82 дюйма. Китайська модель також має захист від води і пилу IP69, що робить її рейтинг міцності трохи вищим, ніж типове маркування IP68, яке зустрічається на більшості звичайних телефонів.

OnePlus 13

Motorola Razr 2025

Motorola Razr Plus 2024 року став одним із найпам'ятніших пристроїв, протестованих CNET цього року, отримавши нагороду Editors' Choice за свій кумедний дизайн, вдосконалену камеру і збільшений дисплей на кришці. Хоча Motorola нічого не сказала про майбутні плани щодо Razr, той факт, що вона випустила нові моделі у 2023 і 2024 роках, передбачає, що ці телефони можуть оновлюватися щорічно.

Motorola Razr 2024

Раніше ми писали, що мільярди гаджетів у небезпеці, тому варто видалити деякі додатки, щоб не втратити контроль. Нова вразливість ОС Android дає змогу захопити контроль над додатками за допомогою шкідливого ПЗ Dirty Stream