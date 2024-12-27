"Рекордная скорость и маневренность": армия США получит тактический дрон C100 (видео)

Компактный беспилотник C100 с программным обеспечением на основе ИИ весит менее 10 килограмм и помещается в рюкзаке, утверждает производитель.

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Компания Performance Drone Works (PDW) о новом контракте на сумму 15,3 млн долларов на поставку Вооруженным силам США своего флагманского малого беспилотного летательного аппарата C100. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на портале Business Wire.

Армия США получит дрон C100

Беспилотник C100 предназначен для разведки средней дальности и тактической воздушной поддержки в сложных условиях. Ожидается, что аппарат расширит возможности армии США в ряде регионов, включая Индо-Тихоокеанское командование (INDOPACOM), Европейское командование (EUCOM) и Центральное командование (CENTCOM).

"Дрон C100 устанавливает новый стандарт маневренности на поле боя и оперативного воздействия, давая солдатам возможность выполнять миссии автономно, без внешней огневой поддержки. Мы гордимся тем, что поддерживаем важнейшие цели армии", — отметил генеральный директор и соучредитель PDW Райан Гури.

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По данным производителя, квадрокоптер C100 весит менее 10 килограмм и достаточно модульный, чтобы поместиться в рюкзаке. Он позволяет военным развертывать воздушную поддержку, наносить точные удары и собирать разведданные.

На официальном сайте PDW сказано, что беспилотник C100 может пребывать в воздухе до 74 минут, нести полезную нагрузку весом до 4,5 килограмма, а также разгоняться до 64 километров в час.

Дрон C100 Фото: PDW

"C100 сочетает в себе рекордную скорость и маневренность небольшого, компактного дрона с автономным программным обеспечением на основе искусственного интеллекта", — утверждают в компании.

Напомним, европейский консорциум MBDA совместно с французской компанией Fly-R представил новый дрон-камикадзе RD-120 Raijin, разработанный для выполнения высокоточных автономных ударов по критически важным целям.

В свою очередь китайские ученые заявили об успешной интеграции литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии и широким диапазоном температур в новый промышленный летательный аппарат с композитным крылом.