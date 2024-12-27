"Рекордна швидкість і маневреність": армія США отримає тактичний дрон C100 (відео)

Компактний безпілотник C100 із програмним забезпеченням на основі ШІ важить менше ніж 10 кілограмів і поміщається в рюкзаку, стверджує виробник.

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Компанія Performance Drone Works (PDW) про новий контракт на суму 15,3 млн доларів на поставку Збройним силам США свого флагманського малого безпілотного літального апарату C100. Про це йдеться у пресрелізі компанії, опублікованому на порталі Business Wire.

Армія США отримає дрон C100

Безпілотник C100 призначений для розвідки середньої дальності і тактичної повітряної підтримки в складних умовах. Очікується, що апарат розширить можливості армії США в низці регіонів, включно з Індо-Тихоокеанським командуванням (INDOPACOM), Європейським командуванням (EUCOM) і Центральним командуванням (CENTCOM).

"Дрон C100 встановлює новий стандарт маневреності на полі бою та оперативного впливу, даючи солдатам можливість виконувати місії автономно, без зовнішньої вогневої підтримки. Ми пишаємося тим, що підтримуємо найважливіші цілі армії", — зазначив генеральний директор і співзасновник PDW Раян Гурі.

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За даними виробника, квадрокоптер C100 важить менше ніж 10 кілограмів і досить модульний, щоб поміститися в рюкзаку. Він дає змогу військовим розгортати повітряну підтримку, завдавати точних ударів і збирати розвіддані.

На офіційному сайті PDW сказано, що безпілотник C100 може перебувати в повітрі до 74 хвилин, нести корисне навантаження вагою до 4,5 кілограма, а також розганятися до 64 кілометрів на годину.

Дрон C100 Фото: PDW

"C100 поєднує в собі рекордну швидкість і маневреність невеликого, компактного дрона з автономним програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту", — стверджують у компанії.

Нагадаємо, європейський консорціум MBDA спільно з французькою компанією Fly-R представив новий дрон-камікадзе RD-120 Raijin, розроблений для виконання високоточних автономних ударів по критично важливих цілях.

Своєю чергою китайські вчені заявили про успішну інтеграцію літій-іонних акумуляторів із високою щільністю енергії та широким діапазоном температур у новий промисловий літальний апарат із композитним крилом.