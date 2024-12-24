У Європі розробили новий дрон-камікадзе RD-120 Raijin з оригінальною конструкцією (фото)

Баражувальний боєприпас має ромбоподібну форму крил, завдяки чому дрон здатний атакувати ціль під крутими кутами. Повідомляється, що максимальна швидкість пікірування RD-120 досягає 270 км/год.

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Європейський консорціум MBDA спільно з французькою компанією Fly-R представив новий дрон-камікадзе RD-120 Raijin. Цей безпілотний літальний апарат розроблено для виконання високоточних автономних ударів по критично важливих цілях, забезпечуючи гнучкість і потужність у сучасних бойових умовах. Про це йдеться у пресрелізі Fly-R.

Безпілотник RD-120 Raijin оснащений ромбоподібним крилом, що робить його унікальним на ринку дронів-камікадзе. Така конфігурація знижує масу апарата і збільшує його маневреність, даючи змогу виконувати складні маневри й атаки під крутими кутами.

Апарат оснащений денною та нічною камерами, які забезпечують ефективне виявлення та ідентифікацію цілей. Його піротехнічне корисне навантаження може адаптуватися до рівня броні, вражаючи як легкоброньовані, так і важкоброньовані об'єкти.

У складеному стані RD-120 Raijin компактний, що полегшує транспортування:

Ширина — 250 мм;

Висота — 255 мм;

Довжина — 1 195 мм.

Під час розгортання розміри апарата збільшуються:

Ширина — 1 215 мм;

Висота — 225 мм;

Довжина — 1 070 мм.

Візуалізація атаки безпілотника RD-120 Фото: FLY-R

Льотні характеристики

Дрон приводиться в рух електродвигуном, що забезпечує:

крейсерську швидкість — 110 км/год;

максимальну швидкість пікірування — 270 км/год;

радіус дії — до 50 км;

час роботи — до 45 хвилин.

Цей баражувальний боєприпас здатний працювати на висоті до 3 000 метрів, що робить його ефективним у складних географічних умовах. Радіус дії БПЛА досягає 50 км, а корисне навантаження за ваги апарату в 5 кг становить 1, 5 кг.

RD-120 Raijin запускається з переносної пускової установки та підтримує автономний режим, який за необхідності може бути відключений оператором. А вдосконалені алгоритми наведення, розроблені Fly-R, забезпечують високу точність ураження як стаціонарних, так і рухомих цілей.

Безпілотник RD-120 Raijin Фото: Army Recognition

Фахівці зазначають, що компактні розміри, прихованість і висока точність роблять RD-120 Raijin ідеальним вибором для завдавання раптових ударів по критично важливих об'єктах. Водночас унікальна конструкція покращує візуальну, акустичну та теплову прихованість, що ускладнює виявлення дрона противником.

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Нагадаємо, ЗСУ завершили випробування нової лінійки дронів, що використовують оптоволоконний зв'язок. Флагманом є безпілотник BLACK WIDOW WEB 10, який здатний долати відстані понад 5 км і транспортувати до 2 кг корисного навантаження.