В Европе разработали новый дрон-камикадзе RD-120 Raijin с оригинальной конструкцией (фото)

Барражирующий боеприпас имеет ромбовидную форму крыльев, благодаря чему дрон способен атаковать цель под крутыми углами. Сообщается, что максимальная скорость пикирования RD-120 достигает 270 км/ч.

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Европейский консорциум MBDA совместно с французской компанией Fly-R представил новый дрон-камикадзе RD-120 Raijin. Этот беспилотный летательный аппарат разработан для выполнения высокоточных автономных ударов по критически важным целям, обеспечивая гибкость и мощность в современных боевых условиях. Об этом говорится в пресс-релизе Fly-R.

Беспилотник RD-120 Raijin оснащен ромбовидным крылом, что делает его уникальным на рынке дронов-камикадзе. Такая конфигурация снижает массу аппарата и увеличивает его маневренность, позволяя выполнять сложные маневры и атаки под крутыми углами.

Аппарат оснащен дневной и ночной камерами, которые обеспечивают эффективное обнаружение и идентификацию целей. Его пиротехническая полезная нагрузка может адаптироваться к уровню брони, поражая как легкобронированные, так и тяжелобронированные объекты.

В сложенном состоянии RD-120 Raijin компактен, что облегчает транспортировку:

Ширина — 250 мм;

Высота — 255 мм;

Длина — 1 195 мм.

При развертывании размеры аппарата увеличиваются:

Ширина — 1 215 мм;

Высота — 225 мм;

Длина — 1 070 мм.

Визуализация атаки беспилотника RD-120 Фото: FLY-R

Летные характеристики

Дрон приводится в движение электродвигателем, что обеспечивает:

крейсерскую скорость — 110 км/ч;

максимальную скорость пикирования — 270 км/ч;

радиус действия — до 50 км;

время работы — до 45 минут.

Данный барражирующий боеприпас способен работать на высоте до 3 000 метров, что делает его эффективным в сложных географических условиях. Радиус действия БПЛА достигает 50 км, а полезная нагрузка при весе аппарата в 5 кг составляет 1, 5 кг.

RD-120 Raijin запускается с переносной пусковой установки и поддерживает автономный режим, который при необходимости может быть отключен оператором. А усовершенствованные алгоритмы наведения, разработанные Fly-R, обеспечивают высокую точность поражения как стационарных, так и движущихся целей.

Беспилотник RD-120 Raijin Фото: Army Recognition

Специалисты отмечают, что компактные размеры, скрытность и высокая точность делают RD-120 Raijin идеальным выбором для нанесения внезапных ударов по критически важным объектам. При этом уникальная конструкция улучшает визуальную, акустическую и тепловую скрытность, что затрудняет обнаружение дрона противником.

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Напомним, ВСУ завершили испытания новой линейки дронов, использующих оптоволоконную связь. Флагманом является беспилотник BLACK WIDOW WEB 10, который способен преодолевать расстояния более 5 км и транспортировать до 2 кг полезной нагрузки.