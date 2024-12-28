Вернуть отправителю: может ли Украина отправлять "Шахеды" обратно в Россию

Средства РЭБ могут изменять направление движения ударных дронов "Шахед" с помощью фальшивых координат, но сделать это очень трудно.

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Французское издание Le Monde написало, что Силы обороны Украины с помощью средств радиоэлектронной борьбы разворачивают ударные дроны "Шахед", направляя в Россию или Беларусь. Фокус обсудил такую возможность с Анатолием Масловым, соучредителем предприятия "Винницькі бджоли", которое разрабатывает перехватчики российских БПЛА.

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По словам Анатолия Маслова, чтобы "развернуть" беспилотники "Шахед", нужно "заспуфить" их средства навигации. Спуфинг — это метод радиоэлектронной борьбы, основанный на подмене сигналов, которые дрон получает от спутника. БПЛА считает, что находится в другом месте, и корректирует свой маршрут, чтобы добраться до запланированной точки, а в результате же летит туда, куда его направляет средство РЭБ.

Теоретически украинские военные вполне способны изменить направление движения "Шахедов" и отправить их обратно в Россию или Беларусь, но на практике это сделать очень сложно. Эти дроны используют специальные защищенные антенны собственного производства под названием "Комета". Они направлены вверх, к спутникам, тогда как фальшивые сигналы обычно посылаются снизу.

"Их непросто заспуфить, поскольку обычно средства радиоэлектронной борьбы находятся на земле, а не в воздухе, поэтому иногда сложно это сделать", — отметил Анатолий Маслов.

Россия атакует Украину ударными дронами "Шахед" Фото: Армія Inform

Он не может подтвердить, действительно ли Украина направляет "Шахеды" в Россию или Беларусь, потому что нет доступа к этой информации, но предполагает, что информация LeMonde является правдивой.

Украинская система "Покрова" может отклонять ракеты и "Шахеды" по высоте, используя спуфинг, чтобы они падали в полях, не нанося никакого вреда. Представитель "Вінницьких бджіл" объяснил, что на борту БПЛА обычно расположен прибор альтиметр, он же — высотомер, поэтому аппарату не нужно получать от спутников данные о том, на какой высоте он находится. Из-за этого перехватить и подменить их невозможно.

"Возможно, данный вид спуфинга перекликается с пониманием "Шахедом" своих координат. Скорее всего, он получает информацию о местонахождении в другой точке, чем он есть фактически, в соответствии со своим пониманием своего местоположения, пытается изменить свою высоту и таким образом падает", — предположил специалист.

Рои "Шахедов": чем угрожают Украине

Анатолий Маслов также прокомментировал слухи о том, что Россия готовится атаковать Украину роями "Шахедов". Россияне уже одновременно используют десятки дальнобойных БПЛА, но имеется в виду не просто много дронов.

"Если там добавлены какие-то умные алгоритмы, то рой дронов способен координироваться и качественнее обходить узкие места в нашей ПВО. Получать информацию в реальном времени и сразу принимать решения по навигации. Вот, в том и заключается опасность в роях дронов", — высказался представитель "Вінницьких бджіл".

Россияне много экспериментируют с механизмами управления "Шахедами". Украинские военные находили аппараты с модемами мобильной связи, терминалами Starlink, камерами и системами передачи видео. С их помощью можно отправить дрону какой-то сигнал для корректировки маршрута с новой точкой или координатами, для этого даже не нужна очень низкая задержка.

Анатолий Маслов говорит, что таким образом ВС РФ могут узнавать о результате миссии одного беспилотника, который летит впереди. Если этот "разведчик" был сбит средствами противовоздушной обороны, то все остальные могут обойти опасную зону.

Еще один вариант: есть главный БПЛА, и все остальные летят за ним в определенной последовательности. Как только оператор теряет связь с лидером, его роль передается следующему в очереди и так далее.

"В случае с роем дронов это может происходить в "умном" полуавтоматическом режиме", — отметил разработчик.

Рои "Шахедов" смогут лучше обходить средства ПВО Фото: Силы обороны юга

Для создания ударных роев, говорит Анатолий, россиянам нужно иметь соответствующие технологии связи, алгоритмы, программное обеспечение и тому подобное. Это довольно трудно реализовать.

"Еще может возникнуть необходимость в вычислительных мощностях для обработки данных в реальном времени. Я не уверен, насколько это является узким местом", — добавил эксперт.

Санкции действуют и мешают России получать зарубежные компоненты и технологии, это касается и оборудования для работы машинных алгоритмов. Но системы искусственного интеллекта могут работать по-разному, и не все требуют больших вычислительных мощностей или работы с большими объемами данных.

"Более-менее разумное поведение можно обеспечить и без использования мощных серверов, чтобы данные обрабатывались в реальном времени. Я не могу точно сказать, что именно нужно для роев "Шахедов", только предполагаю", — отметил Анатолий Маслов.

В ответ на появление роев "Шахедов" Украина может создать стаи дронов-перехватчиков. По словам Анатолия, производители столкнутся с теми же проблемами: координация муж разных БПЛА и автоматическая корректировка поведения в зависимости от обстоятельств.

Если же речь о борьбе с отдельными "Шахедами", которые атакуют Украину сейчас, то здесь для дронов-перехватчиков тоже возникают различные препятствия. Беспилотным истребителям нужно обойти дружественные средства РЭБ, которые подавляют навигацию GPS или другие систему связи во время воздушной тревоги.

"Необходима координация с силами ПВО, которые сейчас имеют задачу как-то заглушить "Шахеды", чтобы они не мешали своим. В случае ручного управления без систем навигации работа оператора значительно усложняется, а на больших скоростях требуется очень большое мастерство. Можно установить автоматические системы наведения и навигации", — поделился мыслями Анатолий Маслов.

"Шахеды" обычно летают над Украиной в ночное время, поэтому ручное управление осложняется еще и плохой видимостью из-за темноты. Дрону-перехватчику нужно преодолеть определенное расстояние, чтобы найти и догнать цель, а потому ночью необходимы сигналы спутников GPS или система визуальной навигации для определения места пребывания, и именно влияние собственной РЭБ может помешать. Конечно, можно установить термальные камеры — они помогут найти цель по тепловому следу и поразить ее в небе, но не ориентироваться на местности.

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