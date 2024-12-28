Повернути відправнику: чи може Україна відправляти "Шахеди" назад до Росії

Засоби РЕБ можуть змінювати напрямок руху ударних дронів "Шахед" за допомогою фальшивих координат, але зробити це дуже важко.

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Французьке видання Le Monde написало, що Сили оборони України за допомогою засобів радіоелектронної боротьби розвертають ударні дрони "Шахед", направляючи у Росію або Білорусь. Фокус обговорив таку можливість з Анатолієм Масловим, співзасновником підприємства "Вінницькі бджоли", яка розробляє перехоплювачі російських БПЛА.

Повернути відправнику

За словами Анатолія Маслова, щоб "розвернути" безпілотники "Шахед", потрібно "заспуфити" їх засоби навігації. Спуфінг – це метод радіоелектронної боротьби, заснований на підміні сигналів, які дрон отримує від супутника. БПЛА вважає, що знаходиться в іншому місці, і коригує свій маршрут, щоб дістатися до запланованої точки, а результаті ж летить туди, куди його скеровує засіб РЕБ.

Теоретично українські військові цілком здатні змінити напрямок руху "Шахедів" і відправити їх назад до Росії чи Білорусі, але на практиці це зробити дуже складно. Ці дрони використовують спеціальні захищені антени власного виробництва під назвою "Комета". Вони спрямовані вгору, до супутників, тоді як фальшиві сигнали зазвичай посилаються знизу.

"Їх непросто заспуфити, оскільки зазвичай засоби радіоелектронної боротьби знаходяться на землі, а не у повітрі, тому інколи складно це зробити", – зазначив Анатолій Маслов.

Росія атакує Україну ударними дронами "Шахед" Фото: Армія Inform

Він не може підтвердити, чи дійсно Україна спрямовує "Шахеди" до Росії чи Білорусі, бо немає доступу до цієї інформації, але припускає, що інформація LeMonde є правдивою.

Українська система "Покрова" може відхиляти ракети і "Шахеди" за висотою, використовуючи спуфінг, щоб вони падали у полях, не завдаючи ніякої шкоди. Представник "Вінницьких бджіл" пояснив, що на борту БПЛА зазвичай розташований прилад альтиметр, він же – висотомір, тому апарату не потрібно отримувати від супутників дані про те, на якій висоті він знаходиться. Через це перехопити і підмінити їх неможливо.

"Можливо, даний вид спуфінгу перекликається із розумінням "Шахедом" своїх координат. Швидше за все, він отримує інформацію про місцеперебування в іншій точці, ніж він є фактично, відповідно до свого розуміння свого місця розташування, намагається змінити свою висоту і таким чином падає", – припустив фахівець.

Рої "Шахедів": чим загрожують Україні

Анатолій Маслов також прокоментував чутки про те, що Росія готується атакувати Україну роями "Шахедів". Росіяни вже одночасно використовують десятки далекобійних БПЛА, але мається на увазі не просто багато дронів.

"Якщо там додані якісь розумні алгоритми, то рій дронів здатен координуватися і якісніше обходити вузькі місця у нашій ППО. Отримувати інформацію у реальному часі і одразу приймати рішення щодо навігації. Ось, в тому і полягає небезпека в роїв дронів", – висловився представник "Вінницьких бджіл".

Росіяни багато експериментують з механізмами керування "Шахедами". Українські військові знаходили апарати з модемами мобільного зв’язку, терміналами Starlink, камерами і системами передачі відео. З їх допомогою можна відправити дрону якийсь сигнал для коригування маршруту з новою точкою або координатами, для цього навіть не потрібна дуже низька затримка.

Анатолій Маслов каже, що таким чином ЗС РФ можуть дізнаватися про результат місії одного безпілотника, який летить попереду. Якщо цей "розвідник" був збитий засобами протиповітряної оборони, то всі інші можуть обійти небезпечну зону.

Ще один варіант: є головний БПЛА, і всі інші летять за ним у певній послідовності. Як тільки оператор втрачає зв'язок з лідером, його роль передається наступному у черзі і так далі.

"У випадку з роєм дронів це може відбуватися у "розумному" напівавтоматичному режимі", – зазначив розробник.

Рої "Шахедів" зможуть краще обходити засоби ППО Фото: Сили оборони півдня

Для створення ударних роїв, каже Анатолій, росіянам потрібно мати відповідні технології зв’язку, алгоритми, програмне забезпечення тощо. Це доволі важко реалізувати.

"Ще може виникнути необхідність в обчислювальних потужностях для обробки даних в реальному часі. Я не впевнений, наскільки це є вузьким місцем", – додав експерт.

Санкції діють і заважають Росії отримувати закордонні компоненти та технології, це стосується й обладнання для роботи машинних алгоритмів. Але системи штучного інтелекту можуть працювати по-різному, і не всі вимагають великих обчислювальних потужностей або роботи з великими обсягами даних.

"Більш-менш розумну поведінку можна забезпечити і без використання потужних серверів, щоб дані оброблялися у реальному часі. Я не можу точно сказати, що саме потрібно для роїв "Шахедів", лише припускаю", – зазначив Анатолій Маслов.

У відповідь на появу роїв "Шахедів" Україна може створити зграї дронів-перехоплювачів. За словами Анатолія, виробники зіткнуться з тими ж проблемами: координація муж різними БПЛА та автоматичне коригування поведінки залежно від обставин.

Якщо ж мова про боротьбу з окремими "Шахедами", які атакують Україну зараз, то тут для дронів-перехоплювачів теж виникають різні перешкоди. Безпілотним винищувачам потрібно обійти дружні засоби РЕБ, які придушують навігацію GPS або інші систему зв’язку під час повітряної тривоги.

"Необхідна координація з силами ПВО, які зараз мають задачу якось заглушити "Шахеди", щоб вони не заважали своїм. У випадку ручного керування без систем навігації робота оператора значно ускладнюється, а на великих швидкостях вимагається дуже велика майстерність. Можна встановити автоматичні системи наведення і навігації", – поділився думками Анатолій Маслов.

"Шахеди" зазвичай літають над Україною у нічний час, тому ручне керування ускладнюється ще й поганою видимістю через темряву. Дрону-перехоплювачу потрібно подолати певну відстань, щоб знайти і наздогнати ціль, а тому вночі необхідні сигнали супутників GPS або ж система візуальної навігації для визначення місця перебування, і саме вплив власної РЕБ може стати на заваді. Звісно, можна встановити термальні камери – вони допоможуть знайти ціль за тепловим слідом і уразити її у небі, але не орієнтуватися на місцевості.

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