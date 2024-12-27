Samsung Galaxy S25 получит необычную функцию, "не как у других": что известно

Изменение стало возможным благодаря значительному росту производительности и эффективности чипа Snapdragon 8 Elite.

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Серия Galaxy S25 будет обрабатывать генеративное редактирование фотографий с помощью искусственного интеллекта локально, что снизит зависимость от облака. Об этом пишет Android Police.

Передача обработки ИИ в мощные облачные центры обработки данных обеспечивает функциональность и может способствовать хорошему времени работы батареи смартфона. Но это также приводит к задержкам и требует активного подключения к интернету при использовании таких функций, как Summarize в Samsung Notes или генеративное редактирование в Samsung Gallery.

Инсайдер AssembleDebug и опубликовал в X/Twitter данные о том, что семейство Galaxy S25 будет обрабатывать фотографии при помощи ИИ локально на устройстве. Это должно еще больше помочь отвязать повседневные действия от облака, используя обширные возможности Snapdragon 8 Elite.

При просмотре кода, лежащего в основе универсальной коллекции приложений Samsung, AssembleDebug заметил ряд комментариев, описывающих определенные функции, доступные для различных чипсетов. Среди них была ссылка на SM8750, систему на чипе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. В комментариях к коду упоминаются три инструмента, якобы связанных с предстоящей серией S25:

FEATURE_WALLPAPER

FEATURE_INOUT_PAINTING

FEATURE_GEN_EDIT_ON_DEVICE

Последний инструмент, FEATURE_GEN_EDIT_ON_DEVICE, сделает возможным ИИ-редактирование фото без необходимости отправлять изображения в облако. Это обеспечит скорость, удобство и конфиденциальность.

В коде также упоминаются inpainting и outpainting, которые относятся к смешиванию правок в изображении и расширению изображения за пределы его исходных границ соответственно. Теоретически, они подпадают под зонт генеративного редактирования, хотя минимальные доказательства на данный момент не дают четкого представления, где облачная обработка становится обязательным требованием.

В настоящее время генеративная фотография Galaxy AI позволяет изолировать объекты на изображениях и перемещать их, изменять размер или стирать, но облачная обработка тратит "силы" чипа и батареи. Например, набор инструментов Gemini Live от Google теряет почти всю функциональность, когда пользователь находится в автономном режиме. Galaxy AI в некоторых случаях использует более локализованный подход, используя инструменты перевода в приложениях Samsung Phone, Keyboard и Notes, а также функцию Instant Slow-Mo frame interpolation.

Медленный, но значимый переход к обработке на устройстве частично зависит от аппаратного обеспечения. Чипсет Snapdragon 8 Elite открывает новые горизонты для способности мобильных устройств запускать требовательное программное обеспечение. Он позволяет портативным устройствам использовать модели с большим объемом данных на высокой скорости и без чрезмерного расхода заряда батареи.

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