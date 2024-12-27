Samsung Galaxy S25 отримає незвичайну функцію, "не як в інших": що відомо

Зміна стала можливою завдяки значному зростанню продуктивності та ефективності чипа Snapdragon 8 Elite.

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Серія Galaxy S25 оброблятиме генеративне редагування фотографій за допомогою штучного інтелекту локально, що знизить залежність від хмари. Про це пише Android Police.

Передача обробки ШІ в потужні хмарні центри обробки даних забезпечує функціональність і може сприяти хорошому часу роботи батареї смартфона. Але це також призводить до затримок і вимагає активного підключення до інтернету під час використання таких функцій, як Summarize у Samsung Notes або генеративне редагування в Samsung Gallery.

Інсайдер AssembleDebug і опублікував в X/Twitter дані про те, що сімейство Galaxy S25 буде обробляти фотографії за допомогою ШІ локально на пристрої. Це має ще більше допомогти відв'язати повсякденні дії від хмари, використовуючи великі можливості Snapdragon 8 Elite.

Під час перегляду коду, що лежить в основі універсальної колекції застосунків Samsung, AssembleDebug помітив низку коментарів, що описують певні функції, доступні для різних чипсетів. Серед них було посилання на SM8750, систему на чипі Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. У коментарях до коду згадуються три інструменти, нібито пов'язані з майбутньою серією S25:

ОСОБЛИВІСТЬ_ШПАЛЕР

FEATURE_INOUT_PAINTING

ОСОБЛИВІСТЬ_GEN_EDIT_ON_DEVICE

Останній інструмент, FEATURE_GEN_EDIT_ON_DEVICE, уможливить ШІ-редагування фото без необхідності відправляти зображення в хмару. Це забезпечить швидкість, зручність і конфіденційність.

У коді також згадуються inpainting і outpainting, які відносяться до змішування правок у зображенні та розширення зображення за межі його вихідних меж відповідно. Теоретично, вони підпадають під парасольку генеративного редагування, хоча мінімальні докази наразі не дають чіткого уявлення, де хмарна обробка стає обов'язковою вимогою.

Наразі генеративна фотографія Galaxy AI дає змогу ізолювати об'єкти на зображеннях і переміщати їх, змінювати розмір або стирати, але хмарне оброблення витрачає "сили" чипа і батареї. Наприклад, набір інструментів Gemini Live від Google втрачає майже всю функціональність, коли користувач перебуває в автономному режимі. Galaxy AI в деяких випадках використовує більш локалізований підхід, використовуючи інструменти перекладу в додатках Samsung Phone, Keyboard і Notes, а також функцію Instant Slow-Mo frame interpolation.

Повільний, але значущий перехід до обробки на пристрої частково залежить від апаратного забезпечення. Чипсет Snapdragon 8 Elite відкриває нові горизонти для здатності мобільних пристроїв запускати вимогливе програмне забезпечення. Він дає змогу портативним пристроям використовувати моделі з великим обсягом даних на високій швидкості та без надмірної витрати заряду батареї.

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