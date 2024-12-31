Лучшие телефоны с разъемом для наушников: рейтинг устройств

Эксперты назвали несколько моделей, оснащенных привычным для всех разъемом для наушников.

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В подборке — Sony Xperia 1 VI, ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, Samsung Galaxy A15 5G ASUS Zenfone 11 Ultra, REDMAGIC 9S Pro, Motorola Moto G Stylus 5G (2024), Motorola Moto G Power 5G (2024). Об этом пишет Android Authority.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI обладает всеми преимуществами современного высококлассного устройства. Конструкция и дизайн прочны и элегантны. Также он имеет превосходную производительность, оснащенную новейшими и лучшими внутренними компонентами. Система камеры действительно превосходит все по-своему.

ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

ASUS ROG Phone 8

Учитывая все обстоятельства, оба устройства очень похожи. Они оба оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3, хорошим 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 165 Гц, идентичной системой из трех камер и аккумулятором емкостью 5500 мАч с зарядкой 65 Вт. Они также предлагают много оперативной памяти; ROG Phone 7 предлагает на выбор от 12 ГБ до 16 ГБ, в то время как ROG Phone 8 Pro доступен с 16 ГБ или колоссальными 24 ГБ оперативной памяти. Конечно, все эти великолепные характеристики делают их одними из лучших телефонов с разъемом для наушников.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Помимо удобного разъема для наушников, в нем есть хороший 6,5-дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Зарядка не впечатляет при 25 Вт, беспроводной зарядки нет, и нет рейтинга IP.

ASUS Zenfone 11 Ultra

ASUS Zenfone 11 Ultra

Он имеет процессор Exynos 1280, 6-8 ГБ оперативной памяти, экран аналогичного размера с лучшей частотой обновления 120 Гц и улучшенную сверхширокоугольную 8-мегапиксельную камеру. В остальном это почти тот же телефон, что и Galaxy A15 5G.

REDMAGIC 9S Pro

REDMAGIC 9S Pro

ASUS известна тем, что выпускает одни из лучших телефонов с разъемом для наушников, и она не подвела нас с новым ASUS Zenfone 11 Ultra. Производитель действительно изменил все с этой моделью. Телефон больше не маленький, а общий набор функций был выведен на новый уровень. При этом цена также выросла до 900 долларов.

Motorola Moto G Stylus 5G (2024)

Motorola Moto G Stylus 5G

Производительность не будет проблемой. Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12-16 ГБ оперативной памяти. Дисплей AMOLED имеет размер 6,8 дюйма и плавную частоту обновления 120 Гц.

Motorola Moto G Power 5G (2024)

Motorola Moto G Power 5G Фото: androidauthority.com

Для тех, кто любит пользоваться стилусом, вариантов немного. Конечно, есть Samsung Galaxy S24 Ultra, но этот телефон очень дорогой и не оснащен 3,5-мм разъемом для гарнитуры. Те, кто ищет более доступный телефон с разъемом для наушников и входящим в комплект стилусом, могут выбрать Motorola Moto G Stylus 5G (2024).

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