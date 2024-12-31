Найкращі телефони з роз'ємом для навушників: рейтинг пристроїв

Експерти назвали кілька моделей, оснащених звичним для всіх роз'ємом для навушників.

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У добірці — Sony Xperia 1 VI, ASUS ROG Phone 8 і ROG Phone 8 Pro, Samsung Galaxy A15 5G, ASUS Zenfone 11 Ultra, REDMAGIC 9S Pro, Motorola Moto G Stylus 5G (2024), Motorola Moto G Power 5G (2024). Про це пише Android Authority.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI має всі переваги сучасного висококласного пристрою. Конструкція і дизайн міцні та елегантні. Також він має чудову продуктивність, оснащену новітніми та найкращими внутрішніми компонентами. Система камери дійсно перевершує все по-своєму.

ASUS ROG Phone 8 і ROG Phone 8 Pro

ASUS ROG Phone 8

З огляду на всі обставини, обидва пристрої дуже схожі. Вони обидва оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 3, гарним 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з частотою оновлення 165 Гц, ідентичною системою з трьох камер і акумулятором ємністю 5500 мАг із зарядкою 65 Вт. Вони також пропонують багато оперативної пам'яті; ROG Phone 7 пропонує на вибір від 12 ГБ до 16 ГБ, у той час як ROG Phone 8 Pro доступний з 16 ГБ або колосальними 24 ГБ оперативної пам'яті. Звичайно, всі ці чудові характеристики роблять їх одними з найкращих телефонів з роз'ємом для навушників.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Крім зручного роз'єму для навушників, у ньому є гарний 6,5-дюймовий екран Super AMOLED з частотою оновлення 90 Гц, чипсет Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 5000 мАг. Зарядка не вражає при 25 Вт, бездротової зарядки немає, і немає рейтингу IP.

ASUS Zenfone 11 Ultra

ASUS Zenfone 11 Ultra

Він має процесор Exynos 1280, 6-8 ГБ оперативної пам'яті, екран аналогічного розміру з кращою частотою оновлення 120 Гц та покращену надширококутну 8-мегапіксельну камеру. В іншому це майже той самий телефон, що й Galaxy A15 5G.

REDMAGIC 9S Pro

REDMAGIC 9S Pro

ASUS відома тим, що випускає одні з найкращих телефонів з роз'ємом для навушників, і вона не підвела нас з новим ASUS Zenfone 11 Ultra. Виробник дійсно змінив усе з цією моделлю. Телефон більше не маленький, а загальний набір функцій був виведений на новий рівень. При цьому ціна також зросла до 900 доларів.

Motorola Moto G Stylus 5G (2024)

Motorola Moto G Stylus 5G

Продуктивність не буде проблемою. Пристрій оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Gen 3 і 12-16 ГБ оперативної пам'яті. Дисплей AMOLED має розмір 6,8 дюйма і плавну частоту оновлення 120 Гц.

Motorola Moto G Power 5G (2024)

Motorola Moto G Power 5G Фото: androidauthority.com

Для тих, хто любить користуватися стилусом, варіантів небагато. Звичайно, є Samsung Galaxy S24 Ultra, але цей телефон дуже дорогий і не оснащений 3,5-мм роз'ємом для гарнітури. Ті, хто шукає більш доступний телефон з роз'ємом для навушників і стилусом, що входить у комплект, можуть вибрати Motorola Moto G Stylus 5G (2024).

Раніше ми писали про те, що Huawei випустить перший у світі складаний смартфон-гармошку з двома шарнірами. Потрійний складаний телефон Huawei матиме 10-дюймовий екран, який складається всередину і назовні.