Лучшие протестированные телефоны Android 2025 года: выбор января (фото, видео)

В подборке — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 8а, iPhone 16, Samsung Galaxy S24FE, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, Asus Rog Phone Pro.

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Эти смартфоны выйдут только в течение года, однако эксперты уже протестировали их и они показали хорошее время работы батареи и мощные камеры. Подборку создал Tom's Guide.

iPhone 16 Pro Max

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: tomsguide.com

iPhone 16 Pro Max удерживает первое место среди лучших телефонов на основе впечатляющих результатов. Новый телефон предлагает больший экран (не слишком увеличивая его общий размер по сравнению с iPhone 15 Pro), улучшенную сверхширокоугольную камеру и более быстрый процессор. Еще лучше, что первые функции Apple Intelligence уже доступны, и в последующих обновлениях iOS в течение следующих нескольких месяцев появятся и другие.

Технические характеристики

Дисплей: 6,9-дюймовый OLED (2868x1320; 1-120 Гц)

Процессор: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задняя камера: 48 МП широкоугольная (f/1.78), 48 МП сверхширокоугольная (ƒ/2.2), 12 МП телефото (5-кратный зум; f/2.8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1.9)

Вес: 8 унций

Время работы батареи (ч:мин): 17:35

Samsung Galaxy S24 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Galaxy S24 Ultra вот-вот выйдет из игры, но пока на смену ему не придет Galaxy S25 Ultra, это телефон, который обеспечивает пиковый опыт работы с Android. Когда мой коллега Марк Спунауэр тестировал этот телефон в прошлом году, он был поражен обновленным процессором S24 Ultra, более ярким дисплеем и улучшениями камеры. Но настоящей звездой шоу здесь является Galaxy AI, поскольку Samsung успешно задействовала искусственный интеллект для выполнения таких задач, как перевод, транскрипция и резюме.

Технические характеристики

Дисплей: 6,8-дюймовый OLED (3120 x 1440; 1-120 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память: 12 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задняя камера: основная 200 МП (f/1.7), сверхширокоугольная 12 МП (ƒ/2.2), телефото 50 МП (5-кратный зум; f/3.4), телефото 10 МП (3-кратный зум)

Фронтальная камера:12 МП (ƒ/2.2)

Вес: 8,2 унции

Время работы батареи: (ч:мин): 16:45

Google Pixel 9 Pro

Смартфон Google Pixel 9 Pro

ИИ — это сейчас главная фишка смартфонов, так как и Apple, и Samsung потратили 2024 год на добавление функций на базе ИИ в свои телефоны. Однако Google в этом деле опытный человек, перейдя на чипсет Tensor, ориентированный на ИИ, в Pixel 6. Здесь Tensor G4 в Google Pixel 9 Pro, и, попробовав Apple Intelligence, Galaxy AI и инструменты ИИ от Google, можно сказать, что у Google самый мощный ИИ из всех.

Технические характеристики

Дисплей: 6,3-дюймовый OLED (2856x1280; 1-120 Гц)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задняя камера: 50 МП широкоугольная (ƒ/1.68), 48 МП сверхширокоугольная (ƒ/1.7), 48 МП телефото (5-кратный зум; ƒ/2.8)

Фронтальная камера: 42 МП (ƒ/2.2)

Вес: 7 унций

Время работы батареи (ч:мин): 13:30

Google Pixel 8а

Смартфон Google Pixel 8а

Как и Pixel 7a, который он заменил, Pixel 8a от Google — лучший телефон, который можно купить за 500 долларов. Это один из лучших камерофонов за эту цену, а также функции ИИ, которые есть в текущих флагманах Pixel. Единственная причина отказаться от Pixel 8a на данном этапе — можно выбрать более мощный чипсет Tensor G4 и новые возможности ИИ в серии Pixel 9. Тем не менее, Pixel 8a остается отличным вариантом для охотников за выгодными предложениями, которые не хотят платить лишние 300 долларов, которые пришлось бы потратить на Pixel 9.

Технические характеристики

Дисплей: 6,1-дюймовый OLED (2400 x 1080; 120 Гц)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 64 МП широкоугольная (f/1.89), 13 МП сверхширокоугольная (f/2.2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2.2)

Вес: 6,8 унций

Время работы батареи (ч:мин): 11:21

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16 — новейший флагман начального уровня в линейке Apple. Это не только наименее дорогой способ получить новейшее оборудование Apple, этот телефон также предлагает невероятную ценность по сравнению с более дорогими iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — особенно когда у него много общего с ними. Фактически, мой коллега Джон Веласко утверждает, что это замаскированная модель Pro, что полностью меняет недавнюю тенденцию Apple уделять все свое внимание телефонам Pro. Конечно, никто не будет утверждать, что iPhone 16 — это второстепенная идея, учитывая все новые дополнения.

Технические характеристики

Дисплей: 6,1-дюймовый OLED (2556x1179; 60 Гц)

Процессор: A18ОЗУ: нет данных

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ / Нет

Задняя камера: 48 МП широкоугольная (f/1.6) с 2-кратным зумом, 12 МП сверхширокоугольная (ƒ/2.2)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1.9)

Вес: 6 унций

Время работы батареи (ч:мин): 12:43

Samsung Galaxy S24FE

Samsung Galaxy S24FE Фото: Samsung

Вот телефон, который останется после запуска Galaxy S25, в основном потому, что Galaxy S24 FE появился на много месяцев позже остальных моделей S24. С большинством тех же функций Galaxy AI, что и у более дорогих флагманов Samsung, S24 FE предлагает доступный способ получить возможности AI. Он также прочно сконструирован, хотя и немного больше, чем более компактный Galaxy S24.

Технические характеристики

Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED (2340x1080; 1-120 Гц)

Процессор: Exynos 2400e

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 50 МП широкоугольная (f/1.8), 12 МП сверхширокоугольная (ƒ/2.2), 8 МП телефото (3-кратный зум; f/2.4)

Фронтальная камера: 10 МП (ƒ/2.4)Вес: 7,51 унции

Время работы батареи (ч:мин): 11:38

OnePlus 13

С мировым дебютом OnePlus 13 7 января — телефон был запущен в Китае в октябре прошлого года — время OnePlus 12 как главного флагмана от OnePlus подходит к концу. Но прежде чем он уйдет, давайте вспомним, как OnePlus 12 предлагал чистый опыт Android, мощный чипсет Snapdragon и постоянное улучшение производительности камер. OnePlus начинал свою деятельность десять лет назад, как самопровозглашенный убийца флагманов — теперь он так же хорош, как любой другой флагман Android в этом списке.

Технические характеристики

Дисплей: 6,82-дюймовый OLED (3168x1440; 1-120 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задняя камера: основная 50 МП (f/1.6), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/2.2), телефото 64 МП (3-кратный зум; f/2.6)

Фронтальная камера: 32 МП (ƒ/2.4)

Вес: 7,8 унций

Время работы батареи (ч:мин): 17:05

OnePlus 12R

Cмартфон OnePlus 12R Фото: Скриншот

Раньше OnePlus ограничивала продажи своих телефонов серии R территорией Китая и Индии, но OnePlus 12R дал остальному миру возможность увидеть то, чего не хватало — надежное устройство среднего класса с некоторыми функциями флагманского уровня, но по гораздо более низкой цене.

Цена и ценность: OnePlus 12R вместил в себя много для телефона за $499. Хотелось бы только, чтобы поддержка программного обеспечения и безопасности была немного дольше — всего три года поддержки программного обеспечения с дополнительным годом обновлений безопасности. Это не из ряда вон для телефона среднего класса, но Google предоставляет семь лет поддержки Pixel 8a.

Технические характеристики

Дисплей: 6,78-дюймовый OLED (2780x1264; 120 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 50 МП основная (f/1.8), 8 МП сверхширокоугольная (ƒ/2.2), 2 МП макро (f/2.4)

Фронтальная камера: 16 МП (ƒ/2.4)

Вес: 7,4 унции

Время работы батареи (ч:мин): 18:08

OnePlus Open

Смартфон OnePlus Open

Galaxy Z Fold 6 и Pixel 9 Pro Fold, возможно, вышли совсем недавно, но OnePlus Open по-прежнему превосходит их обоих, особенно теперь, когда он дешевле топового складного смартфона Samsung. OnePlus Open не только хорошо сделан, но и предлагает пользователям более практичный опыт многозадачности — пожалуй, самый весомый аргумент, который можно привести в пользу выбора этого телефона среди других складных смартфонов с похожим дизайном.

Технические характеристики

Дисплей: Внутренний: 7,82 дюйма Flexi-fluid AMOLED (2440 x 2268) 120 Гц; Внешний: 6,31 дюйма Super Fluid AMOLED (2484 x 1116) 240 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 16 ГБПамять / Расширяемая?: 512 ГБ / Нет

Задняя камера: 48 МП (f/1.7) основная, 48 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 64 МП телефото (3-кратный оптический зум)

Фронтальная камера: 20 МП (f/2.2) фронтальная, 32 МП (f/2.4) внутренний дисплей

Вес: 8,43 унции

Время работы батареи (ч:мин): 11:45

Asus Rog Phone 9 Pro

Смартфон Asus Rog Phone 9 Фото: Asus

Каждый год появляется новый телефон ROG Phone, который устанавливает новый стандарт времени работы батареи, и хотя это не удивляет, безусловно, впечатляет, как Asus постоянно умудряется заставить и без того долговечные телефоны работать еще дольше. Но еще одна вещь бросается в глаза в ROG Phone 9 Pro — это первый телефон, в тесте, оснащенный новым чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. За ним последует еще много устройств Android, но это дает представление о том, на что способен последний Snapdragon. Результаты нашего тестирования действительно очень многообещающие.

Технические характеристики

Дисплей: 6,78-дюймовый OLED (2400x1080; 1-120 Гц, 165 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 Elite \ **ОЗУ:** 16 ГБ, 24 ГБ,

Хранилище / Расширяемое: 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задняя камера: 50 МП основная (f/1.9), 13 МП сверхширокоугольная (ƒ/2.2), 32 МП телефото (f/2.4 с 3-кратным зумом)

Фронтальная камера: 32 МП (ƒ/2.5)

Вес: 8 унций

Время работы батареи (ч:мин): 20:34

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.