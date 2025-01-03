Найкращі протестовані телефони Android 2025 року: вибір січня (фото, відео)

У добірці — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 8а, iPhone 16, Samsung Galaxy S24FE, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, Asus Rog Phone Pro.

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Ці смартфони вийдуть лише протягом року, проте експерти вже протестували їх і вони показали хороший час роботи батареї та потужні камери. Добірку створив Tom's Guide.

iPhone 16 Pro Max

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: tomsguide.com

iPhone 16 Pro Max утримує перше місце серед найкращих телефонів на основі вражаючих результатів. Новий телефон пропонує більший екран (не надто збільшуючи його загальний розмір порівняно з iPhone 15 Pro), покращену надширококутну камеру та швидший процесор. Ще краще, що перші функції Apple Intelligence уже доступні, і в наступних оновленнях iOS протягом наступних кількох місяців з'являться й інші.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,9-дюймовий OLED (2868x1320; 1-120 Гц)

Процесор: A18 Pro

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Сховище / Розширюване: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задня камера: 48 МП ширококутна (f/1.78), 48 МП надширококутна (ƒ/2.2), 12 МП телефото (5-кратний зум; f/2.8)

Фронтальна камера: 12 МП (ƒ/1.9)

Вага: 8 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 17:35

Samsung Galaxy S24 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Galaxy S24 Ultra ось-ось вийде з гри, але поки на зміну йому не прийде Galaxy S25 Ultra, це телефон, який забезпечує піковий досвід роботи з Android. Коли мій колега Марк Спунауер тестував цей телефон торік, він був вражений оновленим процесором S24 Ultra, яскравішим дисплеєм та покращеннями камери. Але справжньою зіркою шоу тут є Galaxy AI, оскільки Samsung успішно задіяла штучний інтелект для виконання таких завдань, як переклад, транскрипція та резюме.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,8-дюймовий OLED (3120 x 1440; 1-120 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Сховище / Розширюване: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задня камера: основна 200 МП (f/1.7), надширококутна 12 МП (ƒ/2.2), телефото 50 МП (5-кратний зум; f/3.4), телефото 10 МП (3-кратний зум)

Фронтальна камера: 12 МП (ƒ/2.2)

Вага: 8,2 унції

Час роботи батареї: (год:хв): 16:45

Google Pixel 9 Pro

Смартфон Google Pixel 9 Pro

ШІ — це зараз головна фішка смартфонів, оскільки і Apple, і Samsung витратили 2024 рік на додавання функцій на базі ШІ у свої телефони. Однак Google у цій справі досвідчена людина, перейшовши на чипсет Tensor, орієнтований на ШІ, у Pixel 6. Тут Tensor G4 у Google Pixel 9 Pro, і, спробувавши Apple Intelligence, Galaxy AI та інструменти ШІ від Google, можна сказати, що у Google найпотужніший ШІ з усіх.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,3-дюймовий OLED (2856x1280; 1-120 Гц)

Процесор: Tensor G4

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Сховище / Розширюване: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задня камера: 50 МП ширококутна (ƒ/1.68), 48 МП надширококутна (ƒ/1.7), 48 МП телефото (5-кратний зум; ƒ/2.8)

Фронтальна камера: 42 МП (ƒ/2.2)

Вага: 7 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 13:30

Google Pixel 8а

Смартфон Google Pixel 8а

Як і Pixel 7a, який він замінив, Pixel 8a від Google — найкращий телефон, який можна купити за 500 доларів. Це один з найкращих камерофонів за цю ціну, а також функції ШІ, які є в поточних флагманах Pixel. Єдина причина відмовитися від Pixel 8a на даному етапі — можна вибрати потужніший чіпсет Tensor G4 і нові можливості ШІ в серії Pixel 9. Проте, Pixel 8a залишається відмінним варіантом для мисливців за вигідними пропозиціями, які не хочуть платити зайві 300 доларів, які довелося б витратити на Pixel 9.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,1-дюймовий OLED (2400 x 1080; 120 Гц)

Процесор: Tensor G3

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задня камера: 64 МП ширококутна (f/1.89), 13 МП надширококутна (f/2.2)

Фронтальна камера: 13 МП (f/2.2)

Вага: 6,8 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 11:21

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16 — новітній флагман початкового рівня в лінійці Apple. Це не тільки найменш дорогий спосіб отримати новітнє обладнання Apple, цей телефон також пропонує неймовірну цінність порівняно з більш дорогими iPhone 16 Pro і 16 Pro Max — особливо коли у нього багато спільного з ними. Фактично, мій колега Джон Веласко стверджує, що це замаскована модель Pro, що повністю змінює нещодавню тенденцію Apple приділяти всю свою увагу телефонам Pro. Звичайно, ніхто не буде стверджувати, що iPhone 16 — це другорядна ідея, враховуючи всі нові доповнення.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,1-дюймовий OLED (2556x1179; 60 Гц)

Процесор: A18ОЗП: немає даних

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ / Ні

Задня камера: 48 МП ширококутна (f/1.6) з 2-кратним зумом, 12 МП надширококутна (ƒ/2.2)

Фронтальна камера: 12 МП (ƒ/1.9)

Вага: 6 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 12:43

Samsung Galaxy S24FE

Samsung Galaxy S24FE Фото: Samsung

Ось телефон, який залишиться після запуску Galaxy S25, здебільшого тому, що Galaxy S24 FE з'явився на багато місяців пізніше за інші моделі S24. З більшістю тих самих функцій Galaxy AI, що й у дорожчих флагманів Samsung, S24 FE пропонує доступний спосіб отримати можливості AI. Він також міцно сконструйований, хоча і трохи більший, ніж більш компактний Galaxy S24.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,7-дюймовий AMOLED (2340x1080; 1-120 Гц)

Процесор: Exynos 2400e

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задня камера: 50 МП ширококутна (f/1.8), 12 МП надширококутна (ƒ/2.2), 8 МП телефото (3-кратний зум; f/2.4)

Фронтальна камера: 10 МП (ƒ/2.4)Вага: 7,51 унції

Час роботи батареї (год:хв): 11:38

OnePlus 13

Зі світовим дебютом OnePlus 13 7 січня — телефон був запущений у Китаї в жовтні минулого року — час OnePlus 12 як головного флагмана від OnePlus добігає кінця. Але перш ніж він піде, давайте згадаємо, як OnePlus 12 пропонував чистий досвід Android, потужний чипсет Snapdragon і постійне поліпшення продуктивності камер. OnePlus починав свою діяльність десять років тому, як самопроголошений убивця флагманів — тепер він такий самий хороший, як будь-який інший флагман Android у цьому списку.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,82-дюймовий OLED (3168x1440; 1-120 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять: 12 ГБ, 16 ГБ

Сховище / Розширюване: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задня камера: основна 50 МП (f/1.6), надширококутна 48 МП (ƒ/2.2), телефото 64 МП (3-кратний зум; f/2.6)

Фронтальна камера: 32 МП (ƒ/2.4)

Вага: 7,8 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 17:05

OnePlus 12R

Смартфон OnePlus 12R Фото: Скриншот

Раніше OnePlus обмежувала продажі своїх телефонів серії R територією Китаю та Індії, але OnePlus 12R дав решті світу можливість побачити те, чого не вистачало — надійний пристрій середнього класу з деякими функціями флагманського рівня, але за набагато нижчою ціною.

Ціна і цінність: OnePlus 12R вмістив у себе багато для телефону за $499. Хотілося б тільки, щоб підтримка програмного забезпечення та безпеки була трохи довшою — лише три роки підтримки програмного забезпечення з додатковим роком оновлень безпеки. Це не з ряду геть для телефону середнього класу, але Google надає сім років підтримки Pixel 8a.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,78-дюймовий OLED (2780x1264; 120 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять: 8 ГБ, 16 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задня камера: 50 МП основна (f/1.8), 8 МП надширококутна (ƒ/2.2), 2 МП макро (f/2.4)

Фронтальна камера: 16 МП (ƒ/2.4)

Вага: 7,4 унції

Час роботи батареї (год:хв): 18:08

OnePlus Open

Смартфон OnePlus Open

Galaxy Z Fold 6 і Pixel 9 Pro Fold, можливо, вийшли зовсім недавно, але OnePlus Open, як і раніше, перевершує їх обох, особливо тепер, коли він дешевший за топовий складаний смартфон Samsung. OnePlus Open не тільки добре зроблений, а й пропонує користувачам більш практичний досвід багатозадачності — мабуть, найвагоміший аргумент, який можна навести на користь вибору цього телефону серед інших складних смартфонів зі схожим дизайном.

Технічні характеристики

Дисплей: Внутрішній: 7,82 дюйма Flexi-fluid AMOLED (2440 x 2268) 120 Гц; Зовнішній: 6,31 дюйма Super Fluid AMOLED (2484 x 1116) 240 Гц

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять: 16 ГБПам'ять / Розширювана?: 512 ГБ / Ні

Задня камера: 48 МП (f/1.7) основна, 48 МП надширококутна (f/2.2), 64 МП телефото (3-кратний оптичний зум)

Фронтальна камера: 20 МП (f/2.2) фронтальна, 32 МП (f/2.4) внутрішній дисплей

Вага: 8,43 унції

Час роботи батареї (год:хв): 11:45

Asus Rog Phone 9 Pro

Смартфон Asus Rog Phone 9 Фото: Asus

Щороку з'являється новий телефон ROG Phone, який встановлює новий стандарт часу роботи батареї, і хоча це не дивує, безумовно, вражає, як Asus постійно примудряється змусити і без того довговічні телефони працювати ще довше. Але ще одна річ впадає в око в ROG Phone 9 Pro — це перший телефон, у тесті, оснащений новим чипсетом Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. За ним піде ще багато пристроїв Android, але це дає уявлення про те, на що здатний останній Snapdragon. Результати нашого тестування дійсно дуже багатообіцяючі.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,78-дюймовий OLED (2400x1080; 1-120 Гц, 165 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 Elite \ **ОЗП:** 16 ГБ, 24 ГБ,

Сховище / Розширюване: 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задня камера: 50 МП основна (f/1.9), 13 МП надширококутна (ƒ/2.2), 32 МП телефото (f/2.4 з 3-кратним зумом)

Фронтальна камера: 32 МП (ƒ/2.5)

Вага: 8 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 20:34

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.