Энергия подо льдом: она мощнее, чем солнечная и ветряная энергии вместе взятые

Сегодня почти 90% домов в Исландии отапливаются с помощью геотермальной энергии, и даже такие отрасли тяжелой промышленности, как выплавка алюминия, используют ее для выработки электроэнергии.

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Исландия — островное государство с геотермальной энергией и инновационными возможностями показывает, как природные ресурсы могут стать путем к устойчивости за пределами экономического развития и минимизации отходов, пишет ecoticias.com.

Сегодня почти 90% домов в Исландии отапливаются с помощью геотермальной энергии, и даже такие отрасли тяжелой промышленности, как выплавка алюминия, используют ее для выработки электроэнергии. Эта страна стала мировым лидером в качестве консультанта для "зеленых" проектов в Эфиопии, Кении, Турции и многих других странах. Например, благодаря Программе обучения геотермальной энергии сотни специалистов из развивающихся стран уже прошли обучение и получили возможность поставлять этот вид энергии в свои страны.

Для создания круговой экономики был организован Resource Park, который сосредоточен на развитии биотехнологий, аквакультуры, косметологии и туризма. Ярким примером является Голубая лагуна — геотермальный курорт, обеспечивающий себя и горячей водой, и электричеством. Удивительно то, что доходы, получаемые Голубой лагуной, часто превышают доходы от источника энергии, тем самым демонстрируя экономический потенциал экономических систем замкнутого цикла.

Прогнозы показали, что к 2060 году объем производства необходимо будет увеличить в два раза. Это будет трудная задача, поскольку разведка и разработка геотермальных источников — непростые процессы. Некоторое расширение генерации уже происходит; однако немедленных решений нет.

Хотя Исландия продолжает экспериментировать, она выходит за рамки производства электроэнергии и повышает эффективность и устойчивость геотермальных систем. Она тратит меньше и лучше использует ресурсы, отражая потенциал возобновляемой энергии для одновременного решения экологических и экономических задач.

Исландия полностью привержена геотермальной энергии, показывая, как возобновляемые источники могут действительно изменить жизнь людей. Хотя она почти энергетически самодостаточна, она, возможно, является лидером в области устойчивых инноваций и решения своих проблем. И эта страна представила хорошую модель для стран, стремящихся к достижению "зеленого" будущего.

Ранее мы писали, что в Антарктиде найден неисчерпаемый источник энергии. Геотермальная энергия, выявлена под антарктическим льдом, может питать дома и промышленность, однако есть проблемы с ее добычей.