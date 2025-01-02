"Работает как огромный котел": в Антарктиде найден неисчерпаемый источник энергии

Геотермальная энергия, выявлена под антарктическим льдом, может питать дома и промышленность, однако есть проблемы с ее добычей.

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Исследователи выявили в Антарктиде геотермальные источники, однако их использование для производства электроэнергии в ближайшем будущем невозможно из-за логистических ограничений. Об этом пишет портал ECONews.

По данным портала, ученые недавно обнаружили, что геотермальная энергия доступна под антарктическим льдом. В отличие от ископаемого топлива, этот вид энергии не производит парниковых газов и является неисчерпаемым.

Также было обнаружено, что это тепло от геотермальных источников тает ключевые ледники, такие как ледник Туэйтса, который имеет основополагающее значение для сохранения стабильности мировых морей. Если этот ледник растает или отколется от Антарктиды и рухнет, уровень моря, вероятно, поднимется, и это сильно почувствуют прибрежные города мира.

"Оказывается, Антарктида работает как огромный котел и предлагает понимание геологических процессов внутри Земли и новых потенциальных энергетических ресурсов", — говорится в статье.

Как отмечают в издании, Исландия уже активно использует геотермальную энергию для питания домой и промышленности, однако добывать ее в Антарктиде гораздо сложнее. Проблемы, в первую очередь, связаны с тем, этот регион изолирован и холоден. Существующие технологии не позволяют Антарктиде повторить опыт Исландии.

При этом авторы статьи считают открытие геотермальной энергии в Антарктиде важным напоминанием о том, что существует множество чистых энергетических ресурсов, которые еще предстоит освоить. Они не исключают, что в будущем новые технологии позволят использовать эти источники в борьбе с изменением климата.

Напомним, более 70 % энергии Исландия получает из геотермальных источников, что снижает зависимость от импорта, а также позволяет экономить около 3,5 % ВВП в год при населении менее 400 000 человек.

Также сообщалось, что исследователи выявили под землей на территории Финляндии источник геотермальной энергии, который потенциально может прослужить миллионы лет.