"Працює як величезний котел": в Антарктиді знайдено невичерпне джерело енергії

Геотермальна енергія, виявлена під антарктичним льодом, може живити домівки та промисловість, проте є проблеми з її видобутком.

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Дослідники виявили в Антарктиді геотермальні джерела, однак їхнє використання для виробництва електроенергії в найближчому майбутньому неможливе через логістичні обмеження. Про це пише портал ECONews.

За даними порталу, вчені нещодавно виявили, що геотермальна енергія доступна під антарктичним льодом. На відміну від викопного палива, цей вид енергії не виробляє парникових газів і є невичерпним.

Також було виявлено, що це тепло від геотермальних джерел тане ключові льодовики, такі як льодовик Туейтса, який має основоположне значення для збереження стабільності світових морів. Якщо цей льодовик розтане або відколеться від Антарктиди і впаде, рівень моря, ймовірно, підніметься, і це сильно відчують прибережні міста світу.

"Виявляється, Антарктида працює як величезний котел і пропонує розуміння геологічних процесів усередині Землі та нових потенційних енергетичних ресурсів", — ідеться у статті.

Як зазначають у виданні, Ісландія вже активно використовує геотермальну енергію для живлення додому і промисловості, однак добувати її в Антарктиді набагато складніше. Проблеми, насамперед, пов'язані з тим, цей регіон ізольований і холодний. Наявні технології не дозволяють Антарктиді повторити досвід Ісландії.

При цьому автори статті вважають відкриття геотермальної енергії в Антарктиді важливим нагадуванням про те, що існує безліч чистих енергетичних ресурсів, які ще належить освоїти. Вони не виключають, що в майбутньому нові технології дадуть змогу використовувати ці джерела в боротьбі зі зміною клімату.

Нагадаємо, понад 70% енергії Ісландія отримує з геотермальних джерел, що знижує залежність від імпорту, а також дає змогу заощаджувати близько 3,5% ВВП на рік при населенні менше ніж 400 000 осіб.

Також повідомлялося, що дослідники виявили під землею на території Фінляндії джерело геотермальної енергії, яке потенційно може прослужити мільйони років.