Енергія під льодом: вона потужніша, ніж сонячна та вітряна енергії разом узяті

Сьогодні майже 90% будинків в Ісландії опалюються за допомогою геотермальної енергії, і навіть такі галузі важкої промисловості, як виплавка алюмінію, використовують її для вироблення електроенергії.

Related video

Ісландія — острівна держава з геотермальною енергією та інноваційними можливостями — показує, як природні ресурси можуть стати шляхом до сталості за межами економічного розвитку та мінімізації відходів, пише ecoticias.com.

Сьогодні майже 90% будинків в Ісландії опалюються за допомогою геотермальної енергії, і навіть такі галузі важкої промисловості, як виплавка алюмінію, використовують її для вироблення електроенергії. Ця країна стала світовим лідером як консультант для "зелених" проєктів в Ефіопії, Кенії, Туреччині та багатьох інших країнах. Наприклад, завдяки Програмі навчання геотермальної енергії сотні фахівців з країн, що розвиваються, вже пройшли навчання і отримали можливість постачати цей вид енергії в свої країни.

Для створення кругової економіки було організовано Resource Park, який зосереджений на розвитку біотехнологій, аквакультури, косметології та туризму. Яскравим прикладом є Блакитна лагуна — геотермальний курорт, що забезпечує себе і гарячою водою, і електрикою. Дивно те, що доходи, одержувані Блакитною лагуною, часто перевищують доходи від джерела енергії, тим самим демонструючи економічний потенціал економічних систем замкнутого циклу.

Прогнози показали, що до 2060 року обсяг виробництва необхідно буде збільшити вдвічі. Це буде важке завдання, оскільки розвідка і розробка геотермальних джерел — непрості процеси. Деяке розширення генерації вже відбувається; однак негайних рішень немає.

Хоча Ісландія продовжує експериментувати, вона виходить за рамки виробництва електроенергії та підвищує ефективність і стійкість геотермальних систем. Вона витрачає менше і краще використовує ресурси, відображаючи потенціал відновлюваної енергії для одночасного вирішення екологічних та економічних завдань.

Ісландія повністю прихильна до геотермальної енергії, показуючи, як поновлювані джерела можуть дійсно змінити життя людей. Хоча вона майже енергетично самодостатня, вона, можливо, є лідером у сфері стійких інновацій та вирішення своїх проблем. І ця країна презентувала гарну модель для країн, які прагнуть до досягнення "зеленого" майбутнього.

Раніше ми писали, що в Антарктиді знайдено невичерпне джерело енергії. Геотермальна енергія, виявлена під антарктичним льодом, може живити домівки та промисловість, проте є проблеми з її видобутком.