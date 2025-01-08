Ни один не сбили: в Германии зафиксирован массовый налет "шпионских" дронов, – СМИ

По словам представителя МВД Германии, неизвестные беспилотники в воздушном пространстве страны, предположительно, связаны с Россией.

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В декабре 2024 года над территорией земли Рейнланд-Пфальц в Германии был зафиксирован массовый налет беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в последнее время нарушения воздушного пространства Германии беспилотниками участились. По данным журналистов, налет в Рейнланд-Пфальц, вероятно, затронул военные объекты.

Представитель Министерства внутренних дел ФРГ в комментарии изданию сказал, что только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году в полицию поступило "около 100 заявлений" касательно неизвестных дронов.

"Использование больших беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, заметно растет в Германии. Предположительно, они являются частью российской гибридной войны", — заявили в ведомстве.

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Как отмечают в издании, МВД земли Райнланд-Пфальц раскритиковало федеральное правительство Германии за бездействие. По словам инсайдеров, ни один из таких беспилотников не был перехвачен или сбит. Особенное опасение вызывают БПЛА над аэропортами и военными объектами Бундесвера и армии США в ФРГ.

По данным МВД Рейнланд-Пфальца, в 2024 году было зафиксировано около 30 случаев "наблюдений дронов" возле объектов США. Инсайдеры утверждают, что речь идет об аппаратах размером с автомобиль. Согласно заявлению министерства, радиус действия таких крупных БПЛА может превышать 188 километров.

Напомним, в период с 20 по 22 ноября неопознанные беспилотники были замечены над тремя авиабазами в Великобритании, которые используют Военно-воздушные силы США: Лейкенхит, Милденхолл в графстве Суффолк и Фелтвелл в Норфолке.

Ранее, 22 августа, беспилотники были замечены на земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, где расположены неработающая атомная электростанция, терминал сжиженного природного газа.