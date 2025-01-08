Жоден не збили: у Німеччині зафіксовано масовий наліт "шпигунських" дронів, — ЗМІ

За словами представника МВС Німеччини, невідомі безпілотники в повітряному просторі країни, імовірно, пов'язані з Росією.

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У грудні 2024 року над територією землі Рейнланд-Пфальц у Німеччині було зафіксовано масовий наліт безпілотних літальних апаратів. Про це пише Bild із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що останнім часом порушення повітряного простору Німеччини безпілотниками почастішали. За даними журналістів, наліт у Рейнланд-Пфальц, імовірно, торкнувся військових об'єктів.

Представник Міністерства внутрішніх справ ФРН у коментарі виданню сказав, що тільки в землі Рейнланд-Пфальц у 2024 році до поліції надійшло "близько 100 заяв" щодо невідомих дронів.

"Використання великих безпілотників для шпигунства за об'єктами, що мають відношення до безпеки, помітно зростає в Німеччині. Імовірно, вони є частиною російської гібридної війни", — заявили у відомстві.

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Як зазначають у виданні, МВС землі Райнланд-Пфальц розкритикувало федеральний уряд Німеччини за бездіяльність. За словами інсайдерів, жоден із таких безпілотників не був перехоплений або збитий. Особливе побоювання викликають БПЛА над аеропортами і військовими об'єктами Бундесверу та армії США у ФРН.

За даними МВС Рейнланд-Пфальца, у 2024 році було зафіксовано близько 30 випадків "спостережень дронів" біля об'єктів США. Інсайдери стверджують, що йдеться про апарати розміром з автомобіль. Згідно із заявою міністерства, радіус дії таких великих БПЛА може перевищувати 188 кілометрів.

Нагадаємо, у період із 20 до 22 листопада непізнані безпілотники були помічені над трьома авіабазами у Великій Британії, які використовують Військово-повітряні сили США: Лейкенхіт, Мілденхолл у графстві Суффолк і Фелтвелл у Норфолку.

Раніше, 22 серпня, безпілотники були помічені на землі Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині, де розташовані непрацююча атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу.