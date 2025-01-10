Китай оставит США и Европу без батарей: открыто месторождения лития объемом 30 млн тонн

Китай контролирует 16,5% мировых запасов лития, превосходя Австралию, Аргентину и Боливию и уступая лишь одной стране — Чили.

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По данным государственного информагентства Синьхуа, Китай почти утроил свои запасы лития, подняв свой статус до второго в мире держателя этого важнейшего металла. Об этом пишет Interesting Engineering.

Страна контролирует 16,5% мировых запасов лития, превосходя Австралию, Аргентину и Боливию и уступая лишь одной стране — Чили.

Ранее считалось, что Китай обладает 6% мировых запасов лития, однако значительный рост запасов в этой стране стал результатом открытия новых месторождений и внедрения передовых методов добычи, которые позволяют извлекать металл из различных минералов.

Недавно Китай объявил о существенном увеличении своих запасов лития, пояса сподумена протяженностью 2800 км, расположенного в Тибете, твердой горной руды, которая является жизненно важным источником лития. Первоначальные оценки показывают, что только пояс сподумена может содержать более 6,5 млн т лития, а потенциальные показатели достигают 30 млн т.

Кроме того, исследования на Тибетском нагорье выявили соленые озера, которые, как ожидается, содержат более 14 млн т лития, что является третьим по величине в мире. Эти открытия расширяют потенциал разведки аналогичных запасов в геологически сопоставимых районах в соседних провинциях Цинхай, Сычуань и Синьцзян.

Инновации в технологии добычи играют важную роль в расширении возможностей Китая по эксплуатации недавно открытых запасов лития. Китайские исследователи добились значительного прогресса в переработке лепидолита, минерала, ранее известного своими трудностями в добыче из-за высоких затрат и технических сложностей. Ожидается, что этот прорыв позволит получить дополнительно 10 млн т лития в Цзянси.

Литий играет важную роль в быстрорастущем секторе энергетики Китая. Он является важнейшим компонентом для производства аккумуляторов для электромобилей (ЭМ) и различной электроники.

Огромное население страны, быстрый экономический рост и растущий спрос на электромобили усилили ее потребность в этом ценном ресурсе. В 2022 году на КНР приходилось 76% мировых мощностей по производству литий-ионных аккумуляторов. За последние 20 лет страна вложила значительные средства в свои процессы снабжения и производства, став крупнейшим потребителем литий-ионных аккумуляторов.

Исторически Китай в значительной степени зависел от импорта лития, что способствовало росту производственных затрат и сдерживанию роста отраслей, зависящих от этого металла. В ответ Пекин активно исследовал новые запасы в пределах своих границ. Ожидается, что открытие значительных запасов лития снизит эту зависимость и смягчит экономические последствия импорта.

Напомним, китайские ученые предложили использовать литий-титановый фосфат для решения проблемы резкого снижения производительности литий-ионных аккумуляторов в холодных условиях.