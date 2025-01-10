Китай залишить США і Європу без батарей: відкрито родовища літію обсягом 30 млн тонн

Китай контролює 16,5% світових запасів літію, перевершуючи Австралію, Аргентину та Болівію і поступаючись лише одній країні — Чилі.

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За даними державного інформагентства Сіньхуа, Китай майже потроїв свої запаси літію, піднявши свій статус до другого у світі власника цього найважливішого металу. Про це пише Interesting Engineering.

Країна контролює 16,5% світових запасів літію, перевершуючи Австралію, Аргентину та Болівію і поступаючись лише одній країні — Чилі.

Раніше вважалося, що Китай володіє 6% світових запасів літію, проте значне зростання запасів у цій країні стало результатом відкриття нових родовищ і впровадження передових методів видобутку, що дають змогу витягувати метал із різних мінералів.

Нещодавно Китай оголосив про істотне збільшення своїх запасів літію, поясу сподумена протяжністю 2800 км, розташованого в Тибеті, твердої гірської руди, яка є життєво важливим джерелом літію. Початкові оцінки показують, що тільки пояс сподумена може містити понад 6,5 млн т літію, а потенційні показники сягають 30 млн т.

Крім того, дослідження на Тибетському нагір'ї виявили солоні озера, які, як очікується, містять понад 14 млн т літію, що є третім за величиною у світі. Ці відкриття розширюють потенціал розвідки аналогічних запасів у геологічно порівнянних районах у сусідніх провінціях Цинхай, Сичуань і Сіньцзян.

Інновації в технології видобутку відіграють важливу роль у розширенні можливостей Китаю з експлуатації недавно відкритих запасів літію. Китайські дослідники домоглися значного прогресу в переробці лепідоліту, мінералу, раніше відомого своїми труднощами у видобутку через високі витрати і технічні складнощі. Очікується, що цей прорив дасть змогу отримати додатково 10 млн т літію в Цзянсі.

Літій відіграє важливу роль у швидкозростаючому секторі енергетики Китаю. Він є найважливішим компонентом для виробництва акумуляторів для електромобілів (ЕМ) і різної електроніки.

Величезне населення країни, швидке економічне зростання і зростаючий попит на електромобілі посилили її потребу в цьому цінному ресурсі. У 2022 році на КНР припадало 76% світових потужностей з виробництва літій-іонних акумуляторів. За останні 20 років країна вклала значні кошти у свої процеси постачання та виробництва, ставши найбільшим споживачем літій-іонних акумуляторів.

Історично Китай значною мірою залежав від імпорту літію, що сприяло зростанню виробничих витрат і стримуванню зростання галузей, які залежать від цього металу. У відповідь Пекін активно досліджував нові запаси в межах своїх кордонів. Очікується, що відкриття значних запасів літію знизить цю залежність і пом'якшить економічні наслідки імпорту.

Нагадаємо, китайські вчені запропонували використовувати літій-титановий фосфат для вирішення проблеми різкого зниження продуктивності літій-іонних акумуляторів у холодних умовах.