Зарядит гаджеты от Wi-Fi и солнца: ученые создали необычное прозрачное устройство

Новую технологию, в частности, можно внедрить в окна, дисплеи, фасады зданий и компоненты транспортных средств, собирающих энергию.

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Исследователи создали прозрачное устройство, способное собирать энергию радиоволн и солнечного света для питания беспроводных гаджетов. Об этом пишет портал AIP.

Сообщается, что новая технология стала большим шагом вперед в оптимизации преобразования энергии, так как предыдущие системы обычно фокусировались на сборе либо радиочастотной, либо солнечной энергии, но не обеих.

По словам ученых, совмещение устройства для сбора энергии с солнечным элементом увеличивает максимальную выходную мощность солнечного элемента на 13,11%. Энергонакопитель основан на оксиде индия и олова — материале, который не виден в видимом свете. Благодаря этому устройство имеет оптическую прозрачность более 80%.

Конструкция нового устройства для зарядки Фото: AIP

"Наша прозрачная выпрямляющая метаповерхностная система предлагает явные преимущества по сравнению с обычными антеннами и метаповерхностями для сбора энергии, включая широкоугольное покрытие, низкопрофильную конструкцию, нечувствительность к поляризации и высокую оптическую прозрачность", — сказал автор исследования Лиминг Си.

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Чтобы оптимизировать сбор энергии, ученые использовали схему выпрямителя с удвоением напряжения, состоящую из двухполосной согласующей сети, выпрямителя, фильтра нижних частот и нагрузки. Схема захватывает энергию в диапазонах Wi-Fi 2,4 и 5,8 ГГц, которые были выбраны для соответствия современным беспроводным коммуникационным средам.

В будущем исследователи планируют интегрировать дополнительные устойчивые источники энергии, такие как тепло и вибрации, а также изучить способов снижения стоимости устройства для широкомасштабного использования как в коммерческих, так и в промышленных целях.

Как отмечает портал Interesting Engineering, новая технология потенциально может использовать во многих областях: от окон и дисплеев с автономным питанием до фасадов зданий и компонентов транспортных средств, собирающих энергию.

Напомним, команда японских ученых под руководством Тошиаки Като из Университета Тохоку создала солнечные элементы, которые обеспечивают прозрачность и высокую энергоэффективность панелей.

Также сообщалось, что компания Jackery представила на выставке CES 2025 солнечную черепицу XBC с уникальным изогнутым на 150° дизайном и эффективностью более 25%.