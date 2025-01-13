Зарядить гаджети від Wi-Fi і сонця: вчені створили незвичайний прозорий пристрій

Нову технологію, зокрема, можна впровадити у вікна, дисплеї, фасади будівель і компоненти транспортних засобів, що збирають енергію.

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Дослідники створили прозорий пристрій, здатний збирати енергію радіохвиль і сонячного світла для живлення бездротових гаджетів. Про це пише портал AIP.

Повідомляють, що нова технологія стала великим кроком уперед в оптимізації перетворення енергії, оскільки попередні системи зазвичай фокусувалися на зборі або радіочастотної, або сонячної енергії, але не обох.

За словами вчених, поєднання пристрою для збору енергії з сонячним елементом збільшує максимальну вихідну потужність сонячного елемента на 13,11%. Енергонакопичувач заснований на оксиді індію та олова — матеріалі, який не видно у видимому світлі. Завдяки цьому пристрій має оптичну прозорість понад 80%.

Конструкція нового пристрою для зарядки Фото: AIP

"Наша прозора метаповерхнева система, що випрямляє, пропонує явні переваги порівняно зі звичайними антенами і метаповерхнями для збору енергії, включно з ширококутним покриттям, низькопрофільною конструкцією, нечутливістю до поляризації і високою оптичною прозорістю", — сказав автор дослідження Лімінг Сі.

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Щоб оптимізувати збір енергії, вчені використовували схему випрямляча з подвоєнням напруги, що складається з двосмугової узгоджувальної мережі, випрямляча, фільтра нижніх частот і навантаження. Схема захоплює енергію в діапазонах Wi-Fi 2,4 і 5,8 ГГц, які були обрані для відповідності сучасним бездротовим комунікаційним середовищам.

У майбутньому дослідники планують інтегрувати додаткові стійкі джерела енергії, такі як тепло і вібрації, а також вивчити способи зниження вартості пристрою для широкомасштабного використання як у комерційних, так і в промислових цілях.

Як зазначає портал Interesting Engineering, нову технологію потенційно можна використовувати в багатьох галузях: від вікон і дисплеїв з автономним живленням до фасадів будівель і компонентів транспортних засобів, що збирають енергію.

Нагадаємо, команда японських учених під керівництвом Тошіакі Като з Університету Тохоку створила сонячні елементи, які забезпечують прозорість і високу енергоефективність панелей.

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