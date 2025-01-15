"Вибрирующая" пленка делает солнечные панели намного эффективнее: как она работает

По данным исследователей, новая технология позволяет удалить 90% пыли на поверхности солнечных панелей за 60 секунд без использования воды.

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Группа исследователей разработала метод очистки солнечных панелей с помощью пьезоэлектрических пленок из поливинилиденфторида. Об этом говорится в статье, опубликованной на AIP.

Как отмечают ученые, эффективность солнечных панелей во многом зависит от наличия чистой и прозрачной поверхности. Пыль и грязь блокируют свет и снижают выработку электроэнергии. Так, солнечные панели в пыльных регионах могут терять до 25% эффективности. При этом регулярная очистка водой требует около 30 миллиардов литров воды в год.

В качестве альтернативы исследователи предложили метод очистки с использованием пьезоэлектрических пленок из поливинилиденфторида. Он не требует воды и хорошо подойдет для засушливых регионов с высоким уровнем накопления пыли.

"Применяя переменный ток, эти пленки генерируют механические вибрации, которые эффективно удаляют частицы пыли", — рассказал один из авторов исследования Маурицио Манзо.

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В ходе испытаний ученые смогли удалить 90% пыли на поверхности солнечных панелей за 60 секунд, при этом потребляя всего 261 Вт энергии во время работы. В дальнейших испытаниях они планируют улучшить эти показатели и продемонстрировать эффективность своего метода.

"Масштабное внедрение этого метода может значительно повысить эффективность солнечных панелей, сохраняя при этом ценные водные ресурсы. За счет снижения затрат на обслуживание и повышения выработки энергии эта технология может способствовать дальнейшему внедрению устойчивой солнечной энергетики", — подчеркнул Маурицио Манзо.

Напомним, израильский стартап Nobify создал усовершенствованный массив датчиков с искусственным интеллектом, подключенных к сети шлангов, которые разбрызгивают воду, отпугивая птиц над плавучими солнечными панелями.

В свою очередь канадский стартап Biome Renewables разработал бахромчатые насадки на ветряные турбины, вдохновленные крыльями совы, которые могут сделать ветроэлектростанции тише.