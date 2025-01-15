"Вібруюча" плівка робить сонячні панелі набагато ефективнішими: як вона працює

За даними дослідників, нова технологія дає змогу видалити 90% пилу на поверхні сонячних панелей за 60 секунд без використання води.

Related video

Група дослідників розробила метод очищення сонячних панелей за допомогою п'єзоелектричних плівок із полівініліденфториду. Про це йдеться у статті, опублікованій на AIP.

Як зазначають учені, ефективність сонячних панелей багато в чому залежить від наявності чистої та прозорої поверхні. Пил і бруд блокують світло і знижують вироблення електроенергії. Так, сонячні панелі в запорошених регіонах можуть втрачати до 25% ефективності. При цьому регулярне очищення водою вимагає близько 30 мільярдів літрів води на рік.

Як альтернативу дослідники запропонували метод очищення з використанням п'єзоелектричних плівок з полівініліденфториду. Він не потребує води і добре підійде для посушливих регіонів із високим рівнем накопичення пилу.

"Застосовуючи змінний струм, ці плівки генерують механічні вібрації, які ефективно видаляють частинки пилу", — розповів один з авторів дослідження Мауріціо Манзо.

Важливо

Генерують енергію та очищають повітря від CO2: як працюють "живі" сонячні панелі

Під час випробувань вчені змогли видалити 90% пилу на поверхні сонячних панелей за 60 секунд, при цьому споживаючи всього 261 Вт енергії під час роботи. У подальших випробуваннях вони планують поліпшити ці показники і продемонструвати ефективність свого методу.

"Масштабне впровадження цього методу може значно підвищити ефективність сонячних панелей, зберігаючи при цьому цінні водні ресурси. Завдяки зниженню витрат на обслуговування і підвищенню вироблення енергії ця технологія може сприяти подальшому впровадженню стійкої сонячної енергетики", — підкреслив Мауріціо Манзо.

Нагадаємо, ізраїльський стартап Nobify створив вдосконалений масив датчиків зі штучним інтелектом, під'єднаних до мережі шлангів, які розбризкують воду, відлякуючи птахів над плавучими сонячними панелями.

Зі свого боку канадський стартап Biome Renewables розробив торочкуваті насадки на вітряні турбіни, натхненні крилами сови, які можуть зробити вітроелектростанції тихішими.