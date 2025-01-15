Проблемы Motorola: что делать пользователю, если смартфоны Moto G нормально не работают

Иногда смартфоны сбоят, это касается и смартфонов линейки Moto G, однако есть способы их исправить.

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Вот некоторые распространенные проблемы Moto G и способы их устранения. О них пишет Android Authority.

Невозможно очистить раздел кэша через режим восстановления

Некоторые пользователи Moto G не могут найти способ стереть раздел системного кэша после перехода в режим восстановления. К сожалению, это функция, а не ошибка. Эта опция недоступна для последних смартфонов Motorola.

Возможные решения:

Можно очистить кэш отдельных приложений. Перейти в Настройки > Приложения > Просмотреть все приложения и выбрать нужное приложение. Нажать на Хранилище и кэш, а затем на Очистить кэш .

и выбрать нужное приложение. Нажать на а затем на . Motorola рекомендует использовать приложение Files by Google для очистки кэша приложения. Открыть приложение, нажать на вкладку "Очистить" и просмотреть все предложения.

Микрофон или динамики Moto G не работают

Некоторые владельцы Moto G сталкиваются с проблемами, связанными с тем, что микрофон или динамик не работают во время звонков или при их использовании с другими приложениями во время видеозвонков.

Возможные решения:

На телефоне Moto G перейти в Настройки > Система > Сброс параметров > Сброс Wi-Fi, мобильных устройств и Bluetooth > Сброс настроек и выбрать Сброс настроек .

и выбрать . Это может быть проблема с оборудованием. Открыть приложение Device Help ( Device Care на некоторых устройствах) и перейти в Device diagnostics > Hardware test > Full test . Оно покажет функциональное состояние всего оборудования на телефоне, например микрофона и динамиков. Лучше всего запустить диагностический тест в безопасном режиме (инструкции приведены в разделе "Руководство" ниже), чтобы убедиться, что приложение не вызывает проблему.

Невозможно транслировать скринкаст на телевизор с Moto G

Некоторые пользователи Moto G не могут транслировать контент со своего телефона на телевизор или Chromecast.

Возможные решения:

Последние смартфоны Motorola не поддерживают Miracast, поэтому единственный вариант — использовать Chromecast.

Если устройство — Chromecast или телевизор со встроенным Chromecast, нужно чтобы телефон и телевизор находились в одной сети. Некоторые телевизоры не поддерживают Wi-Fi 5 ГГц.

Если телевизор поддерживает эту функцию, можно использовать Wi-Fi Direct для трансляции личных медиа. Поскольку процесс настройки немного отличается в зависимости от марки телевизора, прочесть руководство пользователя, чтобы узнать, как использовать Wi-Fi Direct.

Разблокировка OEM недоступна/отображается серым цветом

Многие из смартфонов Motorola Moto G доступны напрямую у сетевых операторов и, в частности, MVNO. К сожалению, это означает, что телефон может быть привязан к этому оператору.

Смартфон серии Moto G

Возможные решения:

Во-первых, важно чтобы телефон Moto G соответствует требованиям для разблокировки. Операторы предъявляют различные требования, которым надо соответствовать, прежде чем телефон будет соответствовать требованиям. Обычно это подразумевает наличие активной платной учетной записи в течение минимального периода.

Позвонить своему оператору связи и получить код разблокировки, если устройство соответствует требованиям.

Если кнопка OEM Unlock неактивна, скорее всего, проблема в сетевом подключении. Важно, чтобы телефон был подключен к Wi-Fi или мобильным данным не менее 72 часов, и это автоматически исправит переключатель OEM Unlock. Через 72 часа перезагрузить телефон. Если опция все еще не отображается, обратиться к оператору связи. Некоторые пользователи Moto G обнаружили, что повторная блокировка телефона сработала.

Проблемы с производительностью Moto G

Некоторые пользователи Moto G сталкиваются с различными проблемами производительности, такими как зависание приложений, случайные перезагрузки и неприятный нагрев телефона.

Возможные решения:

Причиной проблемы может быть вредоносное приложение. Загрузить телефон в безопасном режиме и проверьте, сохранится ли проблема. Если нет, проблема в приложении. Удалить все недавно установленные или обновленные приложения и проверьте, исчезнет ли проблема.

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами производительности после крупного обновления программного обеспечения. В этом случае им помог сброс настроек до заводских. Однако обязательно сделать резервную копию всех критически важных файлов и данных.

Очистить кэш и данные приложения, если определенное приложение зависает. Перейти в Настройки > Приложения > Просмотреть все приложения и нажать на приложение. Нажать на Хранилище и кэш и выбрать Очистить кэш и Очистить данные .

и нажать на приложение. Нажать на и выбрать и . Если телефон Moto G перегревается, выполнить указанные выше действия, чтобы устранить проблему. Однако, пока телефон нагревается, лучше всего сначала выключить его и дать ему остыть. Снять чехол и положить его в прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей. Перегрев может замедлить работу телефонов, поэтому лучше всего держать их как можно прохладнее.

Мобильные платежи не работают

У некоторых пользователей возникают проблемы с использованием мобильных платежей NFC на устройствах Moto G. Это особенно распространено после крупных обновлений.

Возможные решения:

Если платежи NFC перестали работать, это может быть связано с тем, что устройство больше не сертифицировано. Откройте Google Play Store , нажать на значок профиля в правом верхнем углу и перейти в Настройки > О устройстве . Если устройство не сертифицировано, об этом будет сказано в разделе Сертификация Play Protect . Google удаляет сертификацию Play Protect, если устройство имеет root-доступ, разблокированный загрузчик или пользовательскую прошивку, или если производитель устройства не одобрил устройство.

, нажать на в правом верхнем углу и перейти в . Если устройство не сертифицировано, об этом будет сказано в разделе . Google удаляет сертификацию Play Protect, если устройство имеет root-доступ, разблокированный загрузчик или пользовательскую прошивку, или если производитель устройства не одобрил устройство. Компания Motorola знает об этой проблеме и активно работает над ее устранением, из-за которой устройство теряет сертификацию Play Protect после крупного обновления программного обеспечения.

Если возникла проблема с определенным приложением, например Google Pay, очистить кэш и данные приложения. Перейти в Настройки > Приложения > Просмотреть все приложения и нажать на приложение. Нажать на Хранилище и кэш и выбрать Очистить кэш и Очистить данные .

Проблемы с Android Auto

Проблемы с подключением к Android Auto являются довольно стандартными для многих телефонов, и устройства Moto G не являются исключением. На самом деле, Android Auto, как правило, довольно глючный, в целом.

Возможные решения:

Если на новом телефоне перенести приложения и настройки со старого устройства, может возникнуть проблема с Android Auto. Найти приложение Android Auto в Play Store, удалить и переустановить его.

Также можно попробовать принудительно остановить приложение. Перейти в Настройки > Приложения > Просмотреть все приложения > Android Auto , нажать Принудительная остановка и подтвердить, нажав OK . Нажать на Хранилище и кэш и Очистить кэш и Очистить данные .

, нажать и подтвердить, нажав . Нажать на и и . Пройти процесс настройки Android Auto еще раз. "Забыть" подключение устройства на телефоне и в автомобиле и настроить его снова.

Телефон может не перейти автоматически на правильную настройку при использовании проводного соединения. Нажать на уведомление Android System на панели уведомлений и изменить его на Transferring files/Android Auto .

Задержка уведомлений на Moto G

Некоторые пользователи замечают значительную задержку в получении уведомлений. Уведомления иногда появляются только тогда, когда приложение открыто.

Возможные решения:

Уведомления могут задерживаться из-за встроенной оптимизации батареи телефона. Отключить ее, перейдя в Настройки > Приложения > Просмотреть все приложения и выбрать приложение. Нажать на Использование батареи приложениями и выбрать Неограниченно .

и выбрать приложение. Нажать на и выбрать . Некоторые устройства Motorola также имеют встроенное приложение, чтобы упростить управление приложениями. Открыть приложение Device Shield , перейти в раздел Фоновый режим, выбрать приложение и нажать Разрешить работу в фоновом режиме . На главной странице приложений перейти в раздел Автозапуск приложений и убедиться, что соответствующие приложения активированы.

Сброс настроек к заводским, загрузка в безопасном режиме

Сброс настроек Moto G:

Выключить телефон. Нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно, пока телефон не включится. Использовать кнопки регулировки громкости для перехода в режим восстановления и нажать кнопку питания для подтверждения. Перейти к пункту "Очистить данные/сбросить настройки" с помощью кнопок регулировки громкости и нажать кнопку питания для подтверждения. Позволить процессу работать. После завершения выбрать Reboot System Now.

Загрузить Moto G в безопасном режиме:

Нажать кнопку питания, когда телефон включен. Нажать и удерживайте всплывающее окно "Выключение питания" . Нажать "ОК" , когда появится возможность загрузиться в безопасном режиме. Перезагрузить телефон, чтобы выйти из безопасного режима.

Ранее ми писали, что недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.