Проблеми Motorola: що робити користувачеві, якщо смартфони Moto G нормально не працюють

Іноді смартфони дають збої, це стосується і смартфонів лінійки Moto G, проте є способи їх виправити.

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Ось деякі найпоширеніші проблеми Moto G і способи їх усунення. Про них пише Android Authority.

Неможливо очистити розділ кешу через режим відновлення

Деякі користувачі Moto G не можуть знайти спосіб стерти розділ системного кешу після переходу в режим відновлення. На жаль, це функція, а не помилка. Ця опція недоступна для останніх смартфонів Motorola.

Можливі рішення:

Можна очистити кеш окремих додатків. Перейти в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки та вибрати потрібний додаток. Натиснути на Сховище і кеш, а потім на Очистити кеш .

та вибрати потрібний додаток. Натиснути на а потім на . Motorola рекомендує використовувати додаток Files by Google для очищення кешу програми. Відкрити додаток, натиснути на вкладку "Очистити" і переглянути всі пропозиції.

Мікрофон або динаміки Moto G не працюють

Деякі власники Moto G стикаються з проблемами, пов'язаними з тим, що мікрофон або динамік не працюють під час дзвінків або під час їхнього використання з іншими додатками під час відеодзвінків.

Можливі рішення:

На телефоні Moto G перейти в Налаштування > Система > Скидання параметрів > Скидання Wi-Fi, мобільних пристроїв і Bluetooth > Скидання налаштувань і вибрати Скидання налаштувань .

і вибрати . Це може бути проблема з обладнанням. Відкрийте застосунок Device Help ( Device Care на деяких пристроях) і перейдіть у Device diagnostics > Hardware test > Full test. Він покаже функціональний стан усього обладнання на телефоні, наприклад мікрофона та динаміків. Найкраще запустити діагностичний тест у безпечному режимі (інструкції наведено в розділі "Посібник" нижче), щоб переконатися, що застосунок не спричиняє проблему.

Неможливо транслювати скрінкаст на телевізор із Moto G

Деякі користувачі Moto G не можуть транслювати контент зі свого телефону на телевізор або Chromecast.

Можливі рішення:

Останні смартфони Motorola не підтримують Miracast, тому єдиний варіант — використовувати Chromecast.

Якщо пристрій — Chromecast або телевізор із вбудованим Chromecast, потрібно щоб телефон і телевізор перебували в одній мережі. Деякі телевізори не підтримують Wi-Fi 5 ГГц.

Якщо телевізор підтримує цю функцію, можна використовувати Wi-Fi Direct для трансляції особистих медіа. Оскільки процес налаштування трохи відрізняється залежно від марки телевізора, прочитайте посібник користувача, щоб дізнатися, як використовувати Wi-Fi Direct.

Розблокування OEM недоступне/відображається сірим кольором

Багато зі смартфонів Motorola Moto G доступні безпосередньо у мережевих операторів і, зокрема, MVNO. На жаль, це означає, що телефон може бути прив'язаний до цього оператора.

Смартфон серії Moto G

Можливі рішення:

По-перше, важливо щоб телефон Moto G відповідає вимогам для розблокування. Оператори висувають різні вимоги, яким треба відповідати, перш ніж телефон відповідатиме вимогам. Зазвичай це передбачає наявність активного платного облікового запису протягом мінімального періоду.

Зателефонувати своєму оператору зв'язку та отримати код розблокування, якщо пристрій відповідає вимогам.

Якщо кнопка OEM Unlock неактивна, найімовірніше, проблема в мережевому підключенні. Важливо, щоб телефон був під'єднаний до Wi-Fi або мобільних даних щонайменше 72 години, і це автоматично виправить перемикач OEM Unlock. Через 72 години перезавантажте телефон. Якщо опція все ще не відображається, звернутися до оператора зв'язку. Деякі користувачі Moto G виявили, що повторне блокування телефону спрацювало.

Проблеми з продуктивністю Moto G

Деякі користувачі Moto G стикаються з різними проблемами продуктивності, як-от зависання застосунків, випадкові перезавантаження та неприємне нагрівання телефону.

Можливі рішення:

Причиною проблеми може бути шкідливий додаток. Завантажте телефон у безпечному режимі та перевірте, чи збережеться проблема. Якщо ні, проблема в додатку. Видалити всі нещодавно встановлені або оновлені додатки та перевірте, чи проблема зникне.

Деякі користувачі стикаються з проблемами продуктивності після великого оновлення програмного забезпечення. У цьому випадку їм допомогло скидання налаштувань до заводських. Однак обов'язково зробити резервну копію всіх критично важливих файлів і даних.

Очистити кеш і дані додатка, якщо певний додаток зависає. Перейти до Налаштувань > Застосунки > Переглянути всі застосунки та натиснути на застосунок. Натиснути на Сховище та кеш і вибрати Очистити кеш та Очистити дані .

та натиснути на застосунок. Натиснути на і вибрати та . Якщо телефон Moto G перегрівається, виконати зазначені вище дії, щоб усунути проблему. Однак, поки телефон нагрівається, найкраще спочатку вимкнути його і дати йому охолонути. Зняти чохол і покласти його в прохолодне місце, подалі від прямих сонячних променів. Перегрів може уповільнити роботу телефонів, тому найкраще тримати їх якомога прохолодніше.

Мобільні платежі не працюють

У деяких користувачів виникають проблеми з використанням мобільних платежів NFC на пристроях Moto G. Це особливо поширено після великих оновлень.

Можливі рішення:

Якщо платежі NFC перестали працювати, це може бути пов'язано з тим, що пристрій більше не сертифіковано. Відкрийте Google Play Store , натиснути на піктограму профілю в правому верхньому куті та перейти в Налаштування > Про пристрій . Якщо пристрій не сертифіковано, про це буде сказано в розділі Сертифікація Play Protect . Google видаляє сертифікацію Play Protect, якщо пристрій має root-доступ, розблокований завантажувач або користувацьку прошивку, або якщо виробник пристрою не схвалив пристрій.

, натиснути на в правому верхньому куті та перейти в . Якщо пристрій не сертифіковано, про це буде сказано в розділі . Google видаляє сертифікацію Play Protect, якщо пристрій має root-доступ, розблокований завантажувач або користувацьку прошивку, або якщо виробник пристрою не схвалив пристрій. Компанія Motorola знає про цю проблему і активно працює над її усуненням, через яку пристрій втрачає сертифікацію Play Protect після великого оновлення програмного забезпечення.

Якщо виникла проблема з певним додатком, наприклад Google Pay, очистити кеш і дані додатка. Перейти в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки та натиснути на додаток. Натиснути на Сховище та кеш і вибрати Очистити кеш та Очистити дані.

Проблеми з Android Auto

Проблеми з підключенням до Android Auto є досить стандартними для багатьох телефонів, і пристрої Moto G не є винятком. Насправді, Android Auto, як правило, доволі глючний, загалом.

Можливі рішення:

Якщо на новому телефоні перенести додатки та налаштування зі старого пристрою, може виникнути проблема з Android Auto. Знайти додаток Android Auto в Play Store, видалити та перевстановити його.

Також можна спробувати примусово зупинити додаток. Перейти в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки > Android Auto , натиснути Примусове зупинення та підтвердити, натиснувши OK . Натиснути на Сховище і кеш та Очистити кеш і Очистити дані .

, натиснути та підтвердити, натиснувши . Натиснути на та і . Пройти процес налаштування Android Auto ще раз. "Забути" підключення пристрою на телефоні та в автомобілі й налаштувати його знову.

Телефон може не перейти автоматично на правильне налаштування під час використання дротового з'єднання. Натиснути на сповіщення Android System на панелі сповіщень і змінити його на Transferring files/Android Auto.

Затримка сповіщень на Moto G

Деякі користувачі помічають значну затримку в отриманні сповіщень. Повідомлення іноді з'являються тільки тоді, коли застосунок відкрито.

Можливі рішення:

Повідомлення можуть затримуватися через вбудовану оптимізацію батареї телефону. Вимкнути її, перейшовши в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки та вибрати додаток. Натиснути на Використання батареї додатками та вибрати Необмежено .

та вибрати додаток. Натиснути на та вибрати . Деякі пристрої Motorola також мають вбудований додаток, щоб спростити керування додатками. Відкрити застосунок Device Shield, перейти в розділ Фоновий режим, вибрати застосунок і натиснути Дозволити роботу у фоновому режимі. На головній сторінці застосунків перейти в розділ Автозапуск застосунків і переконатися, що відповідні застосунки активовано.

Скидання налаштувань до заводських, завантаження в безпечному режимі

Скидання налаштувань Moto G:

Вимкнути телефон. Натиснути й утримувати кнопку зменшення гучності та кнопку живлення одночасно, поки телефон не ввімкнеться. Використовувати кнопки регулювання гучності для переходу в режим відновлення і натиснути кнопку живлення для підтвердження. Перейти до пункту "Очистити дані/скинути налаштування" за допомогою кнопок регулювання гучності та натиснути кнопку живлення для підтвердження. Дозволити процесу працювати. Після завершення вибрати Reboot System Now.

Завантажити Moto G у безпечному режимі:

Натиснути кнопку живлення, коли телефон увімкнено. Натиснути й утримувати спливаюче вікно "Вимкнення живлення". Натиснути "ОК", коли з'явиться можливість завантажитися в безпечному режимі. Перезавантажити телефон, щоб вийти з безпечного режиму.

Раніше ми писали, що нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.