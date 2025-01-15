Проблеми Motorola: що робити користувачеві, якщо смартфони Moto G нормально не працюють
Іноді смартфони дають збої, це стосується і смартфонів лінійки Moto G, проте є способи їх виправити.
Ось деякі найпоширеніші проблеми Moto G і способи їх усунення. Про них пише Android Authority.
Неможливо очистити розділ кешу через режим відновлення
Деякі користувачі Moto G не можуть знайти спосіб стерти розділ системного кешу після переходу в режим відновлення. На жаль, це функція, а не помилка. Ця опція недоступна для останніх смартфонів Motorola.
Можливі рішення:
- Можна очистити кеш окремих додатків. Перейти в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки та вибрати потрібний додаток. Натиснути на Сховище і кеш, а потім на Очистити кеш.
- Motorola рекомендує використовувати додаток Files by Google для очищення кешу програми. Відкрити додаток, натиснути на вкладку "Очистити" і переглянути всі пропозиції.
Мікрофон або динаміки Moto G не працюють
Деякі власники Moto G стикаються з проблемами, пов'язаними з тим, що мікрофон або динамік не працюють під час дзвінків або під час їхнього використання з іншими додатками під час відеодзвінків.
Можливі рішення:
- На телефоні Moto G перейти в Налаштування > Система > Скидання параметрів > Скидання Wi-Fi, мобільних пристроїв і Bluetooth > Скидання налаштувань і вибрати Скидання налаштувань.
- Це може бути проблема з обладнанням. Відкрийте застосунок Device Help ( Device Care на деяких пристроях) і перейдіть у Device diagnostics > Hardware test > Full test. Він покаже функціональний стан усього обладнання на телефоні, наприклад мікрофона та динаміків. Найкраще запустити діагностичний тест у безпечному режимі (інструкції наведено в розділі "Посібник" нижче), щоб переконатися, що застосунок не спричиняє проблему.
Неможливо транслювати скрінкаст на телевізор із Moto G
Деякі користувачі Moto G не можуть транслювати контент зі свого телефону на телевізор або Chromecast.
Можливі рішення:
- Останні смартфони Motorola не підтримують Miracast, тому єдиний варіант — використовувати Chromecast.
- Якщо пристрій — Chromecast або телевізор із вбудованим Chromecast, потрібно щоб телефон і телевізор перебували в одній мережі. Деякі телевізори не підтримують Wi-Fi 5 ГГц.
- Якщо телевізор підтримує цю функцію, можна використовувати Wi-Fi Direct для трансляції особистих медіа. Оскільки процес налаштування трохи відрізняється залежно від марки телевізора, прочитайте посібник користувача, щоб дізнатися, як використовувати Wi-Fi Direct.
Розблокування OEM недоступне/відображається сірим кольором
Багато зі смартфонів Motorola Moto G доступні безпосередньо у мережевих операторів і, зокрема, MVNO. На жаль, це означає, що телефон може бути прив'язаний до цього оператора.
Можливі рішення:
- По-перше, важливо щоб телефон Moto G відповідає вимогам для розблокування. Оператори висувають різні вимоги, яким треба відповідати, перш ніж телефон відповідатиме вимогам. Зазвичай це передбачає наявність активного платного облікового запису протягом мінімального періоду.
- Зателефонувати своєму оператору зв'язку та отримати код розблокування, якщо пристрій відповідає вимогам.
- Якщо кнопка OEM Unlock неактивна, найімовірніше, проблема в мережевому підключенні. Важливо, щоб телефон був під'єднаний до Wi-Fi або мобільних даних щонайменше 72 години, і це автоматично виправить перемикач OEM Unlock. Через 72 години перезавантажте телефон. Якщо опція все ще не відображається, звернутися до оператора зв'язку. Деякі користувачі Moto G виявили, що повторне блокування телефону спрацювало.
Проблеми з продуктивністю Moto G
Деякі користувачі Moto G стикаються з різними проблемами продуктивності, як-от зависання застосунків, випадкові перезавантаження та неприємне нагрівання телефону.
Можливі рішення:
- Причиною проблеми може бути шкідливий додаток. Завантажте телефон у безпечному режимі та перевірте, чи збережеться проблема. Якщо ні, проблема в додатку. Видалити всі нещодавно встановлені або оновлені додатки та перевірте, чи проблема зникне.
- Деякі користувачі стикаються з проблемами продуктивності після великого оновлення програмного забезпечення. У цьому випадку їм допомогло скидання налаштувань до заводських. Однак обов'язково зробити резервну копію всіх критично важливих файлів і даних.
- Очистити кеш і дані додатка, якщо певний додаток зависає. Перейти до Налаштувань > Застосунки > Переглянути всі застосунки та натиснути на застосунок. Натиснути на Сховище та кеш і вибрати Очистити кеш та Очистити дані.
- Якщо телефон Moto G перегрівається, виконати зазначені вище дії, щоб усунути проблему. Однак, поки телефон нагрівається, найкраще спочатку вимкнути його і дати йому охолонути. Зняти чохол і покласти його в прохолодне місце, подалі від прямих сонячних променів. Перегрів може уповільнити роботу телефонів, тому найкраще тримати їх якомога прохолодніше.
Мобільні платежі не працюють
У деяких користувачів виникають проблеми з використанням мобільних платежів NFC на пристроях Moto G. Це особливо поширено після великих оновлень.
Можливі рішення:
- Якщо платежі NFC перестали працювати, це може бути пов'язано з тим, що пристрій більше не сертифіковано. Відкрийте Google Play Store, натиснути на піктограму профілю в правому верхньому куті та перейти в Налаштування > Про пристрій. Якщо пристрій не сертифіковано, про це буде сказано в розділі Сертифікація Play Protect. Google видаляє сертифікацію Play Protect, якщо пристрій має root-доступ, розблокований завантажувач або користувацьку прошивку, або якщо виробник пристрою не схвалив пристрій.
- Компанія Motorola знає про цю проблему і активно працює над її усуненням, через яку пристрій втрачає сертифікацію Play Protect після великого оновлення програмного забезпечення.
- Якщо виникла проблема з певним додатком, наприклад Google Pay, очистити кеш і дані додатка. Перейти в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки та натиснути на додаток. Натиснути на Сховище та кеш і вибрати Очистити кеш та Очистити дані.
Проблеми з Android Auto
Проблеми з підключенням до Android Auto є досить стандартними для багатьох телефонів, і пристрої Moto G не є винятком. Насправді, Android Auto, як правило, доволі глючний, загалом.
Можливі рішення:
- Якщо на новому телефоні перенести додатки та налаштування зі старого пристрою, може виникнути проблема з Android Auto. Знайти додаток Android Auto в Play Store, видалити та перевстановити його.
- Також можна спробувати примусово зупинити додаток. Перейти в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки > Android Auto, натиснути Примусове зупинення та підтвердити, натиснувши OK. Натиснути на Сховище і кеш та Очистити кеш і Очистити дані.
- Пройти процес налаштування Android Auto ще раз. "Забути" підключення пристрою на телефоні та в автомобілі й налаштувати його знову.
- Телефон може не перейти автоматично на правильне налаштування під час використання дротового з'єднання. Натиснути на сповіщення Android System на панелі сповіщень і змінити його на Transferring files/Android Auto.
Затримка сповіщень на Moto G
Деякі користувачі помічають значну затримку в отриманні сповіщень. Повідомлення іноді з'являються тільки тоді, коли застосунок відкрито.
Можливі рішення:
- Повідомлення можуть затримуватися через вбудовану оптимізацію батареї телефону. Вимкнути її, перейшовши в Налаштування > Додатки > Переглянути всі додатки та вибрати додаток. Натиснути на Використання батареї додатками та вибрати Необмежено.
- Деякі пристрої Motorola також мають вбудований додаток, щоб спростити керування додатками. Відкрити застосунок Device Shield, перейти в розділ Фоновий режим, вибрати застосунок і натиснути Дозволити роботу у фоновому режимі. На головній сторінці застосунків перейти в розділ Автозапуск застосунків і переконатися, що відповідні застосунки активовано.
Скидання налаштувань до заводських, завантаження в безпечному режимі
Скидання налаштувань Moto G:
- Вимкнути телефон.
- Натиснути й утримувати кнопку зменшення гучності та кнопку живлення одночасно, поки телефон не ввімкнеться.
- Використовувати кнопки регулювання гучності для переходу в режим відновлення і натиснути кнопку живлення для підтвердження.
- Перейти до пункту "Очистити дані/скинути налаштування" за допомогою кнопок регулювання гучності та натиснути кнопку живлення для підтвердження.
- Дозволити процесу працювати. Після завершення вибрати Reboot System Now.
Завантажити Moto G у безпечному режимі:
- Натиснути кнопку живлення, коли телефон увімкнено.
- Натиснути й утримувати спливаюче вікно "Вимкнення живлення".
- Натиснути "ОК", коли з'явиться можливість завантажитися в безпечному режимі.
- Перезавантажити телефон, щоб вийти з безпечного режиму.
Раніше ми писали, що нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.