Владельцам Android настоятельно рекомендуется удалить одно приложение: какое именно

Все, что печатает пользователь, может быть просмотрено и скопировано хакерами. Вредоносное приложение рекламируется как "Telegram Premium", но скрывает FireScam.

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Обнаружен новый вид вредоносного программного обеспечения для Android, маскирующийся под "премиум"-версию популярного приложения для обмена сообщениями. Об этом пишет The Sun.

После загрузки мошенническое приложение-"клон" дает хакерам ключ к устройству, с помощью которого они могут читать все на вашем экране, включая текстовые сообщения и данные банковской карты.

Приложение рекламируется как "Telegram Premium", чтобы скрыть вредоносную программу FireScam. Telegram — это приложение для обмена сообщениями, но "премиум"-версии у него нет.

Исследователи кибербезопасности из Cyfirma обнаружили, что приложение распространяется на фишинговых сайтах, имитирующих RuStore — российскую версию Google Play Store.

Хоть это и хорошая новость, что приложение недоступно для загрузки в официальном магазине Play Store, это может подвергнуть риску владельцев Android, которые открыты для загрузки сторонних приложений.

Вредоносная программа "Telegram Premium" запрашивает разрешения на мониторинг уведомлений на устройстве, а также всех СМС и телефонных звонков сразу после загрузки. Когда жертвы открывают приложение, им предлагается ввести логин Telegram, что позволяет хакерам украсть их учетные данные для службы обмена сообщениями. Получив полный контроль над аккаунтом жертвы в Telegram, хакеры переносят всю украденную информацию в отдельную базу данных.

Вредоносная программа также внимательно следит за всеми онлайн-транзакциями, совершаемыми через устройство Android, что может позволить хакерам получить доступ к финансовым данным жертвы. Все, что печатает пользователь, может быть просмотрено и скопировано хакерами.

Вредоносная программа может перехватывать данные, которые заполняются автоматически, например пароли из менеджеров паролей.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.