Первый в мире проект гигамасштаба обеспечит чистой энергией 24/7: где его развернут

Проект обеспечит 1 ГВт круглосуточной управляемой мощности. Аккумуляторная батарея емкостью 19 ГВт*ч обеспечит бесшовную интеграцию солнечной энергии в сеть.

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В ОАЭ анонсирован новаторский проект, объединяющий генерирование солнечной энергии и ее хранение. Проект обеспечит 1 ГВт круглосуточной управляемой мощности и сможет работать 24/7 на возобновляемой энергии, пишет interestingengineering.com.

Система будет базироваться в Абу-Даби. Ее компонентами станут солнечная фотоэлектрическая электростанция ​​мощностью 5,2 ГВт (постоянного тока) и аккумлятор мощностью 19 ГВт*ч. Поставляя до 1 ГВт базовой мощности каждый день, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, это будет крупнейшая в мире комбинированная система хранения солнечной и аккумуляторной энергии (BESS). Аккумуляторная установка емкостью 19 ГВт*ч обеспечит беспрепятственную интеграцию солнечной энергии в сеть.

Интегрируя самые современные технологии возобновляемой энергии с решениями по хранению энергии, этот проект иллюстрирует приверженность ОАЭ масштабированию инновационных решений в области чистой энергии для удовлетворения меняющихся потребностей в энергии.

Данная инициатива также поддерживает Энергетическую стратегию ОАЭ 2050, и объект будет играть преобразующую роль в энергетических системах.

Такие компании, как Masdar и EWEC, участвующие в проекте, устанавливают новый мировой стандарт в области технологических инноваций для решения проблемы непостоянства возобновляемой энергии, чтобы генерировать 1 ГВт чистой, бесперебойной энергии круглосуточно.

Ранее мы писали, что ученые нашли способ улучшить цинковые аккумуляторы. По словам исследователей, новая технология батарей может использоваться в военной технике, электромобилях, портативной электронике и прочих системах.