Перший у світі проєкт гігамасштабу забезпечить чистою енергією 24/7: де його розгорнуть

Проєкт забезпечить 1 ГВт цілодобової керованої потужності. Акумуляторна батарея ємністю 19 ГВт*год забезпечить безшовну інтеграцію сонячної енергії в мережу.

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В ОАЕ анонсовано новаторський проєкт, що об'єднує генерування сонячної енергії та її зберігання. Проєкт забезпечить 1 ГВт цілодобової керованої потужності і зможе працювати 24/7 на відновлюваній енергії, пише interestingengineering.com.

Система базуватиметься в Абу-Дабі. Її компонентами стануть сонячна фотоелектрична електростанція потужністю 5,2 ГВт (постійного струму) та аккумлятор потужністю 19 ГВт*год. Постачаючи до 1 ГВт базової потужності щодня, вироблюваної з поновлюваних джерел енергії, це буде найбільша у світі комбінована система зберігання сонячної та акумуляторної енергії (BESS). Акумуляторна установка ємністю 19 ГВт*год забезпечить безперешкодну інтеграцію сонячної енергії в мережу.

Інтегруючи найсучасніші технології відновлюваної енергії з рішеннями по зберіганню енергії, цей проєкт ілюструє прихильність ОАЕ до масштабування інноваційних рішень у галузі чистої енергії для задоволення мінливих потреб в енергії.

Ця ініціатива також підтримує Енергетичну стратегію ОАЕ 2050, і об'єкт відіграватиме перетворювальну роль в енергетичних системах.

Такі компанії, як Masdar і EWEC, що беруть участь у проєкті, встановлюють новий світовий стандарт у сфері технологічних інновацій для розв'язання проблеми мінливості відновлюваної енергії, щоб генерувати 1 ГВт чистої, безперебійної енергії цілодобово.

Раніше ми писали, що вчені знайшли спосіб поліпшити цинкові акумулятори. За словами дослідників, нова технологія батарей може використовуватися у військовій техніці, електромобілях, портативній електроніці та інших системах.