Какой смартфон лучше Samsung Galaxy S25 или Galaxy S24: самые ожидаемые обновления

Ранние отчеты указывают на то, что стоимость Galaxy S25 может увеличиться, особенно из-за чипа Snapdragon 8 Elite.

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На мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет 22 января, ожидается анонс смартфона Galaxy S25. Об этом пишет Tom's Guide.

Вот почему сравнение Galaxy S25 и Galaxy S24 имеет значение. Выяснение того, что телефон может меняться из года в год, может помочь решить, стоит ли обновлять его, будь то более старая модель или один из последних телефонов Galaxy S, которые входят в число лучших доступных телефонов Samsung.

Хотя пока еще слишком рано говорить о ценах на следующее поколение телефонов Samsung, есть некоторые признаки, указывающие на рост цен по сравнению с ценой линейки Galaxy S24. Еще в январе Galaxy S24 дебютировал по цене 799 долларов, а Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra стоили 999 и 1299 долларов соответственно.

Ранние отчеты указывают на то, что стоимость компонентов может вырасти для Galaxy S25, особенно вокруг Snapdragon 8 Elite, который, как ожидается, будет использоваться в будущих телефонах. Другие отчеты предполагают, что Samsung найдет способ снизить расходы, чтобы предотвратить общий рост цен.

Недавно в просочившемся розничном списке европейской цены указана самая низкая стоимость 964.90 евро, в то время как самая высокая стоимость составила 1,151.90 евро. Если сравнить это со старыми ценами на смартфоны, то, похоже, Samsung улучшает цену по всему диапазону на 60-100 евро.

Galaxy S24 имел 6,2-дюймовый экран, что немного больше 6,1-дюймового дисплея Galaxy S23, при этом Samsung уменьшила рамки, чтобы добавить больше места на экране. Ходят слухи, что Galaxy S25 будет иметь 6,36-дюймовый дисплей, который будет соответствовать размеру iPhone 16 Pro. Такой шаг может увеличить размер Galaxy S25 по сравнению с Galaxy S24.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.