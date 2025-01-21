Який смартфон кращий Samsung Galaxy S25 чи Galaxy S24: найочікуваніші оновлення

Ранні звіти вказують на те, що вартість Galaxy S25 може збільшитися, особливо через чіп Snapdragon 8 Elite.

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На заході Galaxy Unpacked, який відбудеться 22 січня, очікується анонс смартфона Galaxy S25. Про це пише Tom's Guide.

Ось чому порівняння Galaxy S25 і Galaxy S24 має значення. З'ясування того, що телефон може змінюватися з року в рік, може допомогти вирішити, чи варто оновлювати його, чи то старіша модель, чи то один з останніх телефонів Galaxy S, які входять до числа найкращих доступних телефонів Samsung.

Хоча поки ще занадто рано говорити про ціни на наступне покоління телефонів Samsung, є деякі ознаки, що вказують на зростання цін порівняно з ціною лінійки Galaxy S24. Ще в січні Galaxy S24 дебютував за ціною 799 доларів, а Galaxy S24 Plus і Galaxy S24 Ultra коштували 999 і 1299 доларів відповідно.

Ранні звіти вказують на те, що вартість компонентів може зрости для Galaxy S25, особливо навколо Snapdragon 8 Elite, який, як очікується, буде використовуватися в майбутніх телефонах. Інші звіти припускають, що Samsung знайде спосіб знизити витрати, щоб запобігти загальному зростанню цін.

Нещодавно в роздрібному списку європейської ціни, що просочився, вказана найнижча вартість 964.90 євро, в той час як найвища вартість склала 1,151.90 євро. Якщо порівняти це зі старими цінами на смартфони, то, схоже, Samsung покращує ціну по всьому діапазону на 60-100 євро.

Galaxy S24 мав 6,2-дюймовий екран, що трохи більше 6,1-дюймового дисплея Galaxy S23, при цьому Samsung зменшила рамки, щоб додати більше місця на екрані. Ходять чутки, що Galaxy S25 матиме 6,36-дюймовий дисплей, який відповідатиме розміру iPhone 16 Pro. Такий крок може збільшити розмір Galaxy S25 порівняно з Galaxy S24.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.