Samsung Galaxy Watch 8 может получить эту революционную функцию для здоровья

Сообщается, что и Apple рассматривала эту технологию для своих умных часов в 2017 году.

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Samsung Galaxy Watch 8 может получить функцию мониторинга уровня глюкозы в крови. Об этом пишет Tom’s Guide.

Неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови с помощью носимых устройств находится в разработке уже много лет, и Apple, как говорят, рассматривала эту технологию для своих умных часов в 2017 году. Восемь лет спустя эта цель так и не была достигнута, и диабетикам по-прежнему приходится использовать дорогостоящее стороннее оборудование, чтобы следить за уровнем сахара в крови.

Apple — не единственная компания, которая, как говорят, изучает эту технологию, и теперь, похоже, Samsung может опередить Apple. Первоначально слухи о прошлогоднем Galaxy Watch Ultra появились, но компания сделала самый большой намек на то, что долгожданный прорыв в отслеживании здоровья уже не за горами.

По данным Android Authority, на форуме Samsung Health в Сан-Хосе старший вице-президент компании доктор Хон Пак особо отметил эту функцию как то, над чем работают инженеры Samsung.

Необычно, когда компания так откровенно говорит о своей работе. Но это не было случайной оговоркой: буквально вчера Samsung опубликовала в своей редакции редакционную статью доктора Пака, в которой он повторил исследование.

"Объединив наши давние инновации в области датчиков с лидерством в области искусственного интеллекта, мы стремимся расширить наши возможности в профилактике заболеваний, выходящих за рамки апноэ во сне и распространяющихся на кардиометаболические состояния", — пишет он.

"В частности, уровень глюкозы в крови является для нас большой областью внимания, и Samsung работает над разработкой алгоритма датчика, который предсказывает ранние признаки диабета, а также над технологией неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови и интегрированным в непрерывный мониторинг уровня глюкозы консультированием по питанию".

Ранее мы писали, что смартфон Samsung Galaxy S25 получил 3 новые функции. Телефоны Galaxy S25 получили настолько умный ИИ, что он может даже помочь приготовить еду из имеющихся в доме продуктов.