Samsung Galaxy Watch 8 може отримати цю революційну функцію для здоров'я

Повідомляється, що і Apple розглядала цю технологію для своїх розумних годинників у 2017 році.

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Samsung Galaxy Watch 8 може отримати функцію моніторингу рівня глюкози в крові. Про це пише Tom's Guide.

Неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові за допомогою переносних пристроїв перебуває в розробці вже багато років, і Apple, як кажуть, розглядала цю технологію для свого розумного годинника в 2017 році. Вісім років потому ця мета так і не була досягнута, і діабетикам, як і раніше, доводиться використовувати дороге стороннє обладнання, щоб стежити за рівнем цукру в крові.

Apple — не єдина компанія, яка, як кажуть, вивчає цю технологію, і тепер, схоже, Samsung може випередити Apple. Спочатку чутки про торішній Galaxy Watch Ultra з'явилися, але компанія зробила найбільший натяк на те, що довгоочікуваний прорив у відстеженні здоров'я вже не за горами.

За даними Android Authority, на форумі Samsung Health у Сан-Хосе старший віце-президент компанії доктор Хон Пак особливо відзначив цю функцію як те, над чим працюють інженери Samsung.

Незвично, коли компанія так відверто говорить про свою роботу. Але це не було випадковим застереженням: буквально вчора Samsung опублікувала у своїй редакції редакційну статтю доктора Пака, в якій він повторив дослідження.

"Об'єднавши наші давні інновації в галузі датчиків із лідерством у сфері штучного інтелекту, ми прагнемо розширити наші можливості в профілактиці захворювань, що виходять за рамки апное уві сні і поширюються на кардіометаболічні стани", — пише він.

"Зокрема, рівень глюкози в крові є для нас великою цариною уваги, і Samsung працює над розробкою алгоритму датчика, що пророкує ранні ознаки діабету, а також над технологією неінвазивного моніторингу рівня глюкози в крові та інтегрованим у безперервний моніторинг рівня глюкози консультуванням щодо харчування".

Раніше ми писали, що смартфон Samsung Galaxy S25 отримав 3 нові функції. Телефони Galaxy S25 отримали настільки розумний ШІ, що він може навіть допомогти приготувати їжу з наявних у будинку продуктів.