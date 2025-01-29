Биржа Куна: почему закрыли старейшую криптовалютную площадку Украины

Украинцы потеряли доступ к сайту криптобиржи Куна, которая работала в Украине почти 10 лет. Представитель компании объяснил, что произошло.

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Биржа Куна прекратила работу в Украине, из-за представления Бюро экономической безопасности, которое занимается разоблачением экономических преступлений против государства. Согласно решению правительства провайдеры обязаны закрыть доступ украинцам к старейшей криптовалютной бирже, которая существовала в стране почти 10 лет. Фокус разобрался в деталях закрытия криптобиржи Kuna.

Биржа Куна — что произошло с криптовалютной площадкой

На портале Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) 22 января появилось распоряжение №33/2834, фигурантом которого является биржа Куна. В распоряжении указано, что Kuna официально заблокирована в Украине. Поставщики интернет должны заблокировать доступ к доменному имени https://kuna.io/uk, говорится в документе.

Также есть краткое объяснение, почему биржа Куна заинтересовала Госспецсвязь: решение приняли по представлению Бюро экономической безопасности (БЭБ). Как выяснилось, было рассмотрение в Шевченковском районном суде Киева по делу №761/1434/25 и есть соответствующее решение судьи.

Биржа Куна — распоряжение об официальной блокировке Фото: Скриншот

В Реестре судебных решений пока не отыскалось дела, на которое ссылаются в распоряжении о закрытии криптобиржи Куна.

Если попробовать проверить, работает ли биржа Куна в Украине, то можно увидеть экран броузера с надписью "Нет связи с сайтом". С другой стороны, сайт доступен через технологию VPN и видно курс криптовалют в реальном времени.

Криптовалютная биржа Куна — что известно

Биржа Куна — это группа компаний под общим названием Kuna, зарегистрированная в Литве. Директором компании, основанной в 2015 году, является Михаил Чобанян, члены совета директоров — Максим Ляшко и Тарас Горбул. На портале указано, что клиентами криптобиржи являются более 500 тыс. человек. Компания входит в топ 30 лучших украинских ІТ-стартапов согласно рейтингу Forbes.

Михаил Чобанян отреагировал на блокировку Kuna. В Telegram-канале 24 января появилось сообщение, в котором предприниматель подтвердил, что биржа не доступна для украинцев, но продолжает работать для клиентов из других стран. Кроме того, он пояснил, что представителей компании не было во время судебного разбирательства. Чобанян отметил два совпадения — его выступление на Международном экономическом форуме в Давосе и заявление президента США Дональда Трампа, которое может привести к "криптореволюции в США". Новых заявлений предпринимателя с тех пор не было.

Биржа Куна — комментарий об официальной блокировке Фото: Скриншот

Отметим, в начале вторжения РФ в 2022 году биржа Куна фигурировала в статье о том, какие украинцы помогают армии через криптоденьги. Издание The Wahington Post тогда написало, что человечество наблюдает за "первой криптовоенной".

Напоминаем, 8 января первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Мы — Украина" объяснила, изменилось ли отношение регулятора к криптовалютам.