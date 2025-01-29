Біржа Куна: чому закрили найстаріший криптовалютний майданчик України

Українці втратили доступ до сайту криптобіржі Куна, яка працювала в Україні майже 10 років. Представник компанії пояснив, що сталось.

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Біржа Куна припинила роботу в Україні, через подання Бюро економічної безпеки, яке займається викриттям економічних злочинів проти держави. Згідно з рішенням уряду провайдери зобов'язані закрити доступ українцям до найстарішої криптовалютної біржі, яка існувала в країні майже 10 років. Фокус розібрався у деталях закриття криптобіржі Kuna.

Біржа Куна — що сталось з криптовалютним майданчиком

На порталі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) 22 січня з'явилось розпорядження №33/2834, фігурантом якого є біржа Куна. У розпорядженні вказано, що Kuna офіційно заблокована в Україні. Постачальники інтернет повинні заблокувати доступ до доменного імені https://kuna.io/uk, ідеться у документі. Також є коротке пояснення, чому біржа Куна зацікавила Держспецзв'язок: рішення прийняли за поданням Бюро економічної безпеки (БЕБ). Як з'ясувалось, був розгляд у Шевченківському районному суді Києва у справі №761/1434/25 і є відповідне рішення судді.

Біржа Куна - розпорядження про офіційне блокування Фото: Скриншот

У Реєстрі судових рішень поки що не відшукалось справи, на яку посилаються у розпорядженні про закриття криптобіржі Куна.

Якщо спробувати перевірити, чи працює біржа Куна в Україні, то можна побачити екран браузера з надписом "Немає зв’язку із сайтом". З іншого боку, сайт доступний через технологію VPN і видно курс криптовалют у реальному часі.

Криптовалютна біржа Куна — що відомо

Біржа Куна — це група компаній під спільною назвою Kuna, зареєстрована у Литві. Директором компанії, заснованої у 2015 році, є Михайло Чобанян, члени ради директорів — Максим Ляшко та Тарас Горбул. На порталі вказано, що клієнтами криптобіржі є понад 500 тис. людей. Компанія входить у топ 30 найкращих українських ІТ-стартапів згідно з рейтингом Forbes.

Михайло Чобанян відреагував на блокування Kuna. У Telegram-каналі 24 січня з'явився допис, у якому підприємець підтвердив, що біржа не доступна для українців, але продовжує працювати для клієнтів з інших країн. Крім того, він пояснив, що представників компанії не було під час судового розгляду. Чобанян зауважив два збіги — його виступ на Міжнародному економічному форумі в Давосі та заява президента США Дональда Трампа, яка може призвести до "криптореволюції в США". Новіших заяв підприємця з того часу не було.

Біржа Куна - коментар про офіційне блокування Фото: Скриншот

Зазначимо, на початку вторгнення РФ у 2022 році біржа Куна фігурувала у статті про те, які українці допомагають війську через криптогроші. Видання The Wahington Post тоді написало, що людство спостерігає за "першою криптовійною".

Нагадуємо, 8 січня перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Ми — Україна" пояснила, чи змінилось ставлення регулятора до криптовалют.