Запущена первая в мире термоядерная электростанция: как она работает

Плазма в реакторе Helion контролируется и сжимается серией магнитных полей в специально спроектированной камере.

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Компания Helion, ведущий новатор в области технологий термоядерной энергетики, объявила о получении нового финансирования в размере 425 миллионов долларов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эти значительные инвестиции позволят Helion ускорить разработку своей промышленной термоядерной электростанции. Стартап, поддерживаемый боссом OpenAI Сэмом Альтманом, Питером Тилем и Ридом Хоффманом, намерен поставлять электроэнергию Microsoft к 2028 году.

Helion использует реактор с "конфигурацией с обратным полем". Эта технология отличается от более традиционных методов магнитного удержания и инерционного удержания. Вместо этого реактор использует ряд магнитных полей для управления и сжатия плазмы в специально разработанной камере.

Процесс начинается с впрыска дейтерия и газа гелия-3 в каждый конец реактора. Затем этот газ нагревается, образуя плазму, которая впоследствии формируется и ускоряется магнитными полями до скоростей, превышающих 1 миллион миль в час.

Ключевое преимущество технологии заключается в прямом преобразовании энергии. Энергия, высвобождаемая в результате реакций синтеза, создает всплеск магнитной силы, которая улавливается и преобразуется непосредственно в электричество.

Последний прототип Helion, Polaris, теперь работает в Эверетте, штат Вашингтон. Термоядерная фирма ожидает, что Polaris станет первым термоядерным реактором, генерирующим электроэнергию.

Примечательно, что несколько стартапов по всему миру активно работают над разработкой коммерческих термоядерных реакторов для выработки электроэнергии.

Недавно стартап из США Commonwealth Fusion Systems (CFS) объявил, что он собирается построить первую в мире коммерческую термоядерную электростанцию ​​сетевого масштаба.

По данным CFS, ее термоядерная электростанция будет построена в промышленном парке Джеймс-Ривер в округе Честерфилд, штат Вирджиния, и будет введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Напомним, компания Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли.