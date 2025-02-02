Запущено першу у світі термоядерну електростанцію: як вона працює

Плазма в реакторі Helion контролюється і стискається серією магнітних полів у спеціально спроектованій камері.

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Компанія Helion, провідний новатор у галузі технологій термоядерної енергетики, оголосила про отримання нового фінансування в розмірі 425 мільйонів доларів. Про це пише Interesting Engineering.

Ці значні інвестиції дадуть змогу Helion прискорити розробку своєї промислової термоядерної електростанції. Стартап, підтримуваний босом OpenAI Семом Альтманом, Пітером Тілем і Рідом Гоффманом, має намір постачати електроенергію Microsoft до 2028 року.

Helion використовує реактор із "конфігурацією зі зворотним полем". Ця технологія відрізняється від більш традиційних методів магнітного утримання та інерційного утримання. Замість цього реактор використовує низку магнітних полів для управління і стиснення плазми в спеціально розробленій камері.

Процес починається з уприскування дейтерію та газу гелію-3 в кожен кінець реактора. Потім цей газ нагрівається, утворюючи плазму, яка згодом формується і прискорюється магнітними полями до швидкостей, що перевищують 1 мільйон миль на годину.

Ключова перевага технології полягає в прямому перетворенні енергії. Енергія, що вивільняється в результаті реакцій синтезу, створює сплеск магнітної сили, яку вловлюють і перетворюють безпосередньо на електрику.

Останній прототип Helion, Polaris, тепер працює в Еверетті, штат Вашингтон. Термоядерна фірма очікує, що Polaris стане першим термоядерним реактором, що генерує електроенергію.

Примітно, що кілька стартапів по всьому світу активно працюють над розробкою комерційних термоядерних реакторів для вироблення електроенергії.

Нещодавно стартап зі США Commonwealth Fusion Systems (CFS) оголосив, що він збирається побудувати першу у світі комерційну термоядерну електростанцію мережевого масштабу.

За даними CFS, її термоядерна електростанція буде побудована в промисловому парку Джеймс-Рівер в окрузі Честерфілд, штат Вірджинія, і буде введена в експлуатацію на початку 2030-х років.

Нагадаємо, компанія Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, посвердливши міліметровим лазером надра Землі.