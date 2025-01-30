Новый телевизор Philips OLED+950 получил cверхякрую панель: раскрыты характеристики (видео)

Технология META 3.0 увеличивает пиковую яркость телевизоров до 3700 нит, при этом улучшает цветопередачу и снижает потребление энергии.

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Компания TP Vision представила в Барселоне, Испания, флагманский телевизор Philips OLED+950 с совершенно новой тандемной OLED-панелью LG, обеспечивающей небывалую яркость и цветопередачу. Подробности опубликованы на официальном сайте производителя.

Новая технология под названием META 3.0 — позволяет сериям OLED+950 и OLED+910 достигать пиковых и полноэкранных уровней яркости 3700 нит и 350 нит соответственно. Панель OLED+ имеет четырехслойную структуру с использованием чистых источников света RGB, которая также улучшает цветопередачу до 99,5 DCI-P3 (83% BT2020).

Большой прирост яркости по сравнению с 3000 и 300 нит на предыдущих флагманских OLED-телевизорах Philips. При этом новые модели должны потреблять на 20% меньше энергии и получат четырехстороннюю подсветку Ambilight, которая окрасит стену в цвета по краям экрана для большего погружения.

Для сравнения, панель MLA-OLED телевизора LG OLED G4 2024 модельного года достигает пиковой яркости 1550 нит и яркости полного экрана 224 нит, согласно тесту Rtings. Стоит ожидать, что на практике яркость OLED+950 будет несколько ниже, чем заявлено производителем.

Телевизор Philips OLED+950 с новой панелью и освещением Фото: Philips

Благодаря технологии META 3.0 экраны OLED+950 и OLED+910 будут блокировать более 99% любых отражений, гарантируя сохранение детализации изображения и точной цветопередачи даже при самом ярком освещении. Новая функция Specular Highlight предназначена для повышения контрастности, она будет подчеркивать яркие детали на изображениях из источников HDR.

Новый и более мощный процессор 9-го поколения P5 AI Dual Engine теперь включает в себя новый Adaptive Intelligence, AI Adaptive Gamut Enhancer, новую функцию Specular Highlight Enhancement, новую систему AI Machine Learning Sharpness V3, новые версии алгоритма AI Smart Bit Enhancement и функции AI Perfect Reality. Телевизоры Philips продолжат использовать искусственный интеллект для распознавания контента, но теперь смогут "обучаться" на новых данных для еще лучшей оптимизации качества изображения.

Презентация телевизоров Philips OLED+950

OLED+950 оснащен интегрированной звуковой системой 2.1 мощностью 70 Вт с точным цифровым кроссовером, который точно управляет распределением звука на двухполосные левый и правый динамики, а также специальным тройным кольцевым басовым динамиком, обращенным назад, поддерживаемым четырьмя пассивными радиаторами.

Специально для геймеров тоже есть особые функции. Они смогут сохранять настройки для отдельных игр в специальном профиле, который будет автоматически выбираться при следующем запуске. В новейшей игровой панели теперь также реализован улучшенный режим цветовой подсказки для более точного выбора цветов и фильтров из более широкого набора.

Обновленная игровая панель на OLED+950 теперь также включает в себя зум миникарты. Этот игровой позволяет геймерам изменять размер миникарты в игре, перемещать ее в другое место на экране и даже регулировать прозрачность.

Philips OLED+950 выйдет на рынок в сентябре по 2025 года с версиями диагональю 65 и 77 дюймах. TP Vision пока не раскрыла цену.

Ранее эксперты назвали лучшие недорогие телевизоры в 2025 году. Hisense, LG, Roku, TCL предлагают модели, которые можно купить дешевле $1000 во время распродажи.

Писали также, в чем различия между панелями телевизоров. Яркость была главным недостатком OLED по сравнению с QLED, но похоже, что новые технологии Philips его устраняют.