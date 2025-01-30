Новий телевізор Philips OLED+950 отримав надкруту панель: розкрито характеристики (відео)

Технологія META 3.0 збільшує пікову яскравість телевізорів до 3700 ніт, при цьому покращує передачу кольору і знижує споживання енергії.

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Компанія TP Vision представила в Барселоні, Іспанія, флагманський телевізор Philips OLED+950 з абсолютно новою тандемною OLED-панеллю LG, що забезпечує небувалу яскравість і передачу кольору. Подробиці опубліковані на офіційному сайті виробника.

Нова технологія під назвою META 3.0 — дає змогу серіям OLED+950 і OLED+910 досягати пікових і повноекранних рівнів яскравості 3700 ніт і 350 ніт відповідно. Панель OLED+ має чотиришарову структуру з використанням чистих джерел світла RGB, яка також покращує передачу кольору до 99,5 DCI-P3 (83% BT2020).

Великий приріст яскравості порівняно з 3000 і 300 ніт на попередніх флагманських OLED-телевізорах Philips. При цьому нові моделі повинні споживати на 20% менше енергії і отримають чотиристороннє підсвічування Ambilight, яке забарвить стіну в кольори по краях екрану для більшого занурення.

Для порівняння, панель MLA-OLED телевізора LG OLED G4 2024 модельного року досягає пікової яскравості 1550 ніт і яскравості повного екрану 224 ніт, згідно з тестом Rtings. Варто очікувати, що на практиці яскравість OLED+950 буде дещо нижчою, ніж заявлено виробником.

Телевізор Philips OLED+950 з новою панеллю та освітленням Фото: Philips

Завдяки технології META 3.0 екрани OLED+950 і OLED+910 блокуватимуть понад 99% будь-яких віддзеркалень, гарантуючи збереження деталізації зображення і точного перенесення кольорів навіть при найяскравішому освітленні. Нова функція Specular Highlight призначена для підвищення контрастності, вона буде підкреслювати яскраві деталі на зображеннях з джерел HDR.

Новий і потужніший процесор 9-го покоління P5 AI Dual Engine тепер містить новий Adaptive Intelligence, AI Adaptive Gamut Enhancer, нову функцію Specular Highlight Enhancement, нову систему AI Machine Learning Sharpness V3, нові версії алгоритму AI Smart Bit Enhancement і функції AI Perfect Reality. Телевізори Philips продовжать використовувати штучний інтелект для розпізнавання контенту, але тепер зможуть "навчатися" на нових даних для ще кращої оптимізації якості зображення.

Презентація телевізорів Philips OLED+950

OLED+950 оснащений інтегрованою звуковою системою 2.1 потужністю 70 Вт з точним цифровим кросовером, який точно керує розподілом звуку на двосмугові лівий і правий динаміки, а також спеціальним потрійним кільцевим басовим динаміком, оберненим назад, підтримуваним чотирма пасивними радіаторами.

Спеціально для геймерів теж є особливі функції. Вони зможуть зберігати налаштування для окремих ігор у спеціальному профілі, який буде автоматично обиратися під час наступного запуску. У новітній ігровій панелі тепер також реалізовано поліпшений режим колірної підказки для більш точного вибору кольорів і фільтрів із ширшого набору.

Оновлена ігрова панель на OLED+950 тепер також містить зум мінікарти. Цей ігровий дає змогу геймерам змінювати розмір мінікарти в грі, переміщати її в інше місце на екрані та навіть регулювати прозорість.

Philips OLED+950 вийде на ринок у вересні по 2025 року з версіями діагоналлю 65 і 77 дюймів. TP Vision поки не розкрила ціну.

Раніше експерти назвали найкращі недорогі телевізори у 2025 році. Hisense, LG, Roku, TCL пропонують моделі, які можна купити дешевше $1000 під час розпродажу.

Писали також, у чому відмінності між панелями телевізорів. Яскравість була головним недоліком OLED порівняно з QLED, але схоже, що нові технології Philips його усувають.