США планируют модульное хранилище энергии следующего поколения для энергоемких военных кораблей

Подразделение оборонных инноваций запускает проект LOC-NESS Monsoor для повышения устойчивости флота.

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Министерство обороны заключило контракт на сумму 14,2 млн долларов с Siemens Energy на разработку инновационной модульной системы хранения энергии для военных кораблей. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта инициатива, получившая название LOC-NESS (Long Operation Combatant Naval Energy Storage System), направлена ​​на расширение возможностей полностью электрических эсминцев класса DDG-1000 и других морских платформ ВМС.

Контракт , реализованный Подразделением оборонных инноваций (DIU) в сотрудничестве с PEO Ships, фокусируется на масштабируемости системы хранения энергии и ее совместимости с текущими и будущими потребностями ВМФ .

Прототип будет установлен на эсминце управляемого ракетного оружия USS Michael Monsoor (DDG-1001) класса "Зумвальт", что станет важнейшим шагом в модернизации энергетических решений военно-морского флота .

Быстрое заключение контрактов отражает срочность удовлетворения энергетических потребностей военных кораблей

Эндрю Хайгер, директор энергетического портфеля DIU, отметил, что этот контракт представляет собой самый быстрый процесс подачи заявки на присуждение в его портфеле." ВМС обратились к нам с предложением заменить одну из систем вооружения на DDG-1000 на крупномасштабное хранилище энергии. Это электрическое судно. Поэтому мы сказали: да, мы думаем, что сможем это сделать", — заявил Хайгер на конференции WEST 2025, организованной совместно Военно-морским институтом США и AFCEA. Эта срочность подчеркивает критическую природу проекта.

Потребности в энергии полностью электрических военных кораблей класса Zumwalt, особенно при стыковке, значительно нагружают существующие электросети установок. Эта проблема усугубляется быстрым ростом центров обработки данных ИИ, которые также являются крупными потребителями энергии.

Военная готовность и энергетическая устойчивость

Стратегическую важность энергетической устойчивости невозможно переоценить, особенно с учетом того, что базы ВМС и Корпуса морской пехоты на Западном побережье готовятся к развертыванию большинства военно-морских сил в ответ на кризисы или конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе. Кэмп-Пендлтон, база Корпуса морской пехоты Мирамар и авиабаза Корпуса морской пехоты Юма являются ключевыми центрами, где обучается более 75 процентов морских пехотинцев, отправляемых за границу.

Бригадный генерал Ник Браун, командующий установками корпуса морской пехоты на западе, подчеркнул роль баз как платформ проецирования силы, имеющих решающее значение для выхода в Тихий океан. "Нам нужно инвестировать в него таким, какой он есть", — заявил он, подчеркнув необходимость надежных энергетических решений для поддержки как мирной деятельности, так и военных операций.

Растущая вероятность многогранных угроз, включая кибератаки и стихийные бедствия, требует устойчивой энергетической инфраструктуры. Военно-морской флот и корпус морской пехоты активно работают над усовершенствованиями в области хранения энергии и технологий микросетей, чтобы обеспечить непрерывные военные операции, даже когда региональные электросети выходят из строя.

Этим объектам, как и небольшим городам, требуется бесперебойное питание для критически важных операций, от аэродромов до больниц. "Операционная энергия должна быть надежной, устойчивой и эффективной", — сказал Браун, сосредоточившись на важнейших областях во время кризисов.

Инвестиции в будущее военных энергетических технологий

Осознавая устаревший характер некоторых военных инфраструктур, таких как в Кэмп-Пендлтоне, датируемых 1940-ми годами, военные настаивают на существенных инвестициях в современные энергетические решения. Такие проекты, как проект по хранению энергии на 40 мегаватт в Кэмп-Пендлтоне стоимостью 40 миллионов долларов и аналогичная инициатива на военно-морской базе Сан-Диего, призваны обеспечить критически важные резервные возможности питания.

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